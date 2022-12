Kutt ut, Trygve

Situasjonen er prekær. Krisene ruller inn over oss. Klimakrisen, covid, elleville strømpriser og krig. Så kommer en ny bredside inn i familieøkonomien: Hinsides matprisoppgang.

Fra oktober i fjor til oktober i år steg matprisene med 13,1 prosent, noe som gnager rundt 1500 kroner ut av husholdingsbudsjettet per måned for en norsk familie. Det gjør at hundretusenvis av nordmenn hver dag ikke har et reelt valg om å kjøpe sunn mat til familien sin.

Vi vet allerede nå hvordan den historien ender om noen år, og det blir ikke en lykkelig slutt.

Det er som å se en ulykke utspille seg i sakte film.

Usunt kosthold og fedme er den strakeste veien til hjerte- og karsykdommer, demens, kreft og tidlig død, samtidig som vi ødelegger planeten på veien. Norge troner på fedmetoppen.

I Vest-Europa er det bare britene, irene og spanjolene som er rausere rundt midjen enn det vi er, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det burde være innlysende at helse- og miljøskadelige varer må bli dyrere, mens frukt, grønt, belgvekster, grove kornprodukter, sjømat og alt det andre du vet er godt for deg må bli billigere.

Nå går det motsatt vei.

Den voksne heter Trygve Slagsvold Vedum, finansminister og partileder i Senterpartiet. I 2008 var han leder av partiets programkomité og foreslo å kutte momsen på frukt og grønt:

«Dette vil ha en stor helsemessig effekt og kan fremme sunne matvaner», sa daværende stortingsrepresentant Vedum til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Amen, Trygve. Og ikke nok med det:

«Nå ønsker vi å bruke avgiftssystemet slik at frukt og grønt blir billigere, mens det blir dyrere å kjøpe sjokolade og andre søtsaker. Dette vil gi helsemessige forbedringer som igjen gjør tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt», sa Sp-talsmannen.

Han var også bekymret over dårlig kosthold blant den norske befolkningen:

«Stadig flere rammes av diabetes. Det gir både dårlig livskvalitet for den enkelte og koster samfunnet penger. Derfor må vi spesielt innføre ordninger som hjelper dagens unge til et sunnere kosthold. Hvis vi fjerner momsen på frukt og grønt vil vi kunne få en situasjon som alle parter vinner på», avsluttet Vedum.

Amen igjen, Trygve.

Nå frykter jeg at 2022-versjonen av frukt- og grøntentusiasten vil si noe om at et stramt statsbudsjett handler om å ta vanskelige valg.

Jeg digger imidlertid unge Vedum og hans ønsker for momsfritak på frukt og grønt, og jeg minner om hans konklusjon den gangen om at det ikke bare vil ha en stor helsemessig effekt – det vil også være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Vi vet at vi trenger en mer bærekraftig og helhetlig matpolitikk av hensyn til så vel helsen vår som planeten, og dette kan være et viktig skritt på veien.

I år tror jeg på julenissen, og håper han gir oss det vi har lyst på:

Null moms på frukt og grønt.