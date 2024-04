Oppsummering: Ekspander/minimer faktaboks - Bøndenes inntekter skal sammenlignes med lærere og sykepleiere istedenfor industriarbeidere.

- Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper skal tettes innen 2027.

- Selvforsyningen av mat i Norge skal øke fra 40 til 50 prosent.

- Det skal satses mer på plantebasert produksjon, og dyrene skal spise mer grovfor og gress istedenfor kraftfor.

- Endringene forutsetter at forbrukerne vil ha norske varer og at produksjonen er lønnsom.

- SV mener regjeringen svikter bøndene med en halvhjertet satsing.

– Det som vi har flertall for i næringskomiteen, er en svært ambisiøs stortingsmelding på vegne av norsk landbruk, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) til NTB like over midnatt natt til fredag.

Kort tid i forveien hadde næringskomiteen avsluttet møtet hvor enigheten ble inngått.

Foto: Aud Darrud / NRK

Mer plantemat

Regjeringen har fått støtte fra ulike partier til ulike deler av forslaget.

Rødt sikrer flertall for å tette inntektsgapet, mens Høyre og Venstre er enig med regjeringen om en ny modell for måling av inntekt i jordbruket.

Planene for å øke selvforsyningen har bred støtte.

– Hovedstrategien er at vi skal få flere til å velge norske varer. Vi skal greie å produsere mer av plantematen og sørge for at dyra spiser mer gress på beite. Så skal kraftfor blir mer norsk, sier Pollestad.

Da Pollestad presenterte politikken understreket han at planene forutsetter at forbrukere vil ha norske varer og at produksjonen må lønne seg.

Plommehage på Gvarv i Telemark høsten 2022 Foto: Aud Darrud / NRK

Skuffet

Men ikke alle partiene er fornøyd. SV mener regjeringen svikter bøndene etter enigheten, og kaller det en halvhjertet satsing.

– Regjeringspartiene var rett og slett ikke villig til å gjøre det som skal til for å få i gang en skikkelig opptrapping og økt selvforsyning for Norge. Dermed blir det en halvhjertet satsing, som ikke vil kunne snu den negative trenden vi ser i jordbruket i dag, hvor mange bruk rundt om i landet legger ned, og hvor dyrket mark gror igjen, skriver nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.

Han skriver videre at SV er svært skuffet.

– Vi har strukket oss mer enn langt for å forsøke å dra i land et forlik, men Senterpartiet og Arbeiderpartiet valgte istedenfor å gå til høyresiden for å få flertall. Vi er svært overrasket og skuffet.

Grønnere retning

Venstre og Høyre er mer fornøyd.

I en pressemelding skriver de at det vil bli en ny kurs i landbrukspolitikken, der folkehelse, klima og landbrukspolitikk blir satt i sammenheng. Med blant annet økt satsing på plantebasert produksjon.

Lene Westgaard-Halle (H) og Alfred Bjørlo (V) Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Med denne enigheten vrir vi landbruket og fremtidens matsystem i en grønnere retning. Fremover skal vi produsere mer frukt, grønt og korn. Jeg vil gi ros til regjeringen for at de ser hvor viktig det er å vri landbruket i en mer moderne, robust og klimavennlig retning, sier Høyres Lene Westgaard-Halle.

– I dag går startskuddet for framtidas grønne, sunne og bærekraftige matpolitikk. Det betyr også en bedre framtid for hardt pressede norske bønder som i dag lider under fortidas løsninger i landbrukspolitikken, sier Venstres Alfred Bjørlo.

Stortingsmeldingen skal behandles i Stortinget 18. april.