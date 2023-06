Kast nettbrettet ut av klasserommet

På kort tid har vi gitt hver eneste småskoleelev hvert sitt nettbrett, i skolen blir de kalt læringsbrett, i form av en iPad eller Chromebook. Den forvokste mobiltelefonen tilbyr apper og raske intuitive måter å navigere, skrive og lese korte meldinger, samt underholdning.

Den er billig å kjøpe for kommunene, og forlagene kan tilby oppdateringer av apper fortløpende. Er ikke dette overlegent lærebøkene? Noen hevder det, og mener innføring av nettbrett gir «digital kompetanse».

Som en person med IT-faglig bakgrunn og far til barn som har vært involvert i dette i flere år, mener jeg at nettbrettene er feil verktøy til dette formålet.

Utdanningsforbundet rapporterte den 17. april at 35 prosent av grunnskolene oppfattes som heldigitale, mens kun 3 prosent av lærerne ønsker det slik. iPad og Chromebook er en distraksjon i klasserommet og hjemme. Alle fagene gamifiseres og skvises inn i et trangt, lite og begrenset rektangel med lysende dioder.

Nettbrettene er betydelig mindre effektive i mange fag enn tradisjonelle læremidler og verktøy. Bare spør foreldrene til de som har elever med iPad i småskolen i dag.

Dette er gjort naivt og uten forskning fordi det er antatt at alle fremtidige yrker vil kreve «digital kompetanse», hva nå enn det betyr. Ja, det digitale vil være integrert i de fleste yrker, men gjerne uten at vi merker det. God teknologi er enkel.

Et eksempel er digitaliseringen av landbruket. Melkemaskinen måler kuas helse, og analyserer kvaliteten på melken. Den samme kua har også digitale gjerder når den er på beite. Det er så enkelt å bruke og sette opp, at hvem som helst kan klare det, også dagens bønder, som ikke fikk iPad på barneskolen. Men hvor man setter gjerde for best mulig beite, og forvalter kyrene i praksis er et helt annet fag. Nemlig agronomi.

Det er kjernen. IT-ingeniører som meg selv skriver algoritmene og designer mikrochips som skal fungere på best mulig måte for bonden og dyrene. Dette gjør vi i samarbeid med bonden, som er fagekspert på sitt felt. De beste løsningene lages i samarbeid med faglige eksperter på flere områder. Og bonden skal ikke behøve å programmere.

Digital kompetanse er det minste jeg bekymrer meg for at barna ikke skal lære på skolen. Hva med alt det andre de mister fordi vi presser så mye undervisning og lekser inn på skjermen? Hvorfor er det mange barn som aldri har hatt sløyd og kjent lukten av pusset treverk? Eller som aldri har spilt på et ordentlig instrument og lært noter? Hvorfor dropper vi langlesing av tekster i bøker og håndskrift?

Forfatterens datter gjør hjemmelekse på nettbrettet.

Dette skjer faktisk akkurat nå. Vi taper bredden i norsk grunnskole og utdanning av alle de yrkesgruppene vi trenger i fremtiden, fordi vi frykter at barna havner bakpå digitalt. Ubegrunnet.

Vi må utvide verktøyene elevene har til rådighet, akkurat som i yrkeslivet. For å opparbeide «digital kompetanse» bør vi introdusere IT-faget i skolen. Gi barna skikkelige arbeidsverktøy som PC eller Mac, men vent til 5. klasse og oppover. Da får de grunnleggende leseferdigheter og håndskrift inn i kroppen og hjernen først.

Ved introduksjon av IT-faget bør elevene lære å jobbe som IT-ingeniører ved å skrive på whiteboards, bruke Post-it-lapper, jobbe i arbeidsgrupper og lage prototyper på papir.

La elevene undersøke menneskelige og sosiale faktorer ved innføring av ny teknologi, samt ved utvikling av apper, spill og programvare. Så kan de til slutt lære å programmere. Dette er slik prosessene er i gode prosjekter i IT-bransjen.

Kunnskap om internett og nettvett kan læres både teoretisk og praktisk før 5. klasse, ved å bruke godt digitalt fellesutstyr som er egnet for klare undervisningsformål på skolen. Optimaliser læringen i alle fagene ved å gi elevene riktig verktøy til det de skal lære.

Er du fortsatt i tvil? Jeg utfordrer alle voksne til å jobbe en hel arbeidsdag på en liten iPad med en 9,7-tommers skjerm.

Den skal ha et oppskrapt og boblete skjermdeksel slik elevene har. Alle arbeidsoppgaver skal løses i appene på nettbrettet. Du får ikke utdelt tastatur eller digital penn, så du må skrive på skjermtastaturet. Når du får et bilde av et kopiark, skal du skrive på det med fingeren med en funksjonell håndskrift. Alle notater skal gjøres på skjermen.

Vil du bli digitalt kompetent av dette? Eller blir du frustrert og får lyst til å kaste brettet ut av vinduet fordi verktøyet er kontraproduktivt for læring og produksjon?

Måten digitaliseringen har skjedd på er totalt ansvarsløs, og alle skylder på alle. Nå må sentrale myndigheter ta en større del av ansvaret, og regjeringen må ta umiddelbare grep for å rette opp feilene som ble gjort da det ble tatt grove snarveier i 1:1-digitaliseringen av barneskolen.

Vi har ikke råd til umodne offentlige eksperimenter med barna våre.

Fjern iPad og Chromebook fra barneskolen og innfør IT som et fag.