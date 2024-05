Fra pratmaker til pragmatiker

Korte (nok) ventelister er til sist avgjørende for helsevesenets legitimitet. Frykten for å vente på en operasjon eller psykolog, er en viktig grunn til at stadig flere har tegnet privat helseforsikring. Dersom det fester seg et inntrykk av at det offentlige ikke duger, vil flere se seg om etter private alternativer.