– Jeg har kommet til at jeg vil takke nei når Rogaland Arbeiderparti starter sitt arbeid med lista for neste stortingsvalg, skriver Tajik i en Facebook-post fredag formiddag.

Hadia Tajik har tidligere vært både nestleder i Arbeiderpartiet og Arbeids- og inkluderingsminister, men gikk av som følge av pendlerboligsaken i mars 2022.

Tajik var også kulturminister i Jens Stoltenbergs andre regjering mellom 2012 og 2013.

I en lengre uttalelse går hun gjennom sin politiske karriere.

– Det har vært mange tøffe kamper. Jeg har vunnet noen, og jeg har tapt noen, skriver Tajik.

Hun skriver også at hun frem til valget i 2025 vil sitte på Stortinget og skjøtte ansvaret samvittighetsfullt. Hva hun gjør fra høsten 2025, får tiden vise.

– Fortsatt har jeg flere år igjen i arbeidslivet enn jeg har brukt hittil. Jeg gleder meg til å se hva jeg får brukt disse årene til. Kanskje det blir som advokat eller i andre roller. Og kjenner jeg meg selv rett, så gir jeg meg neppe helt med politikk, skriver hun.

Støre: – Har respekt for beslutningen

Statsminister Jonas Gahr Støre skriver i en pressemelding at han har respekt for beslutningen.

– Vi har kjent hverandre i mange år og jobbet sammen både i regjering, på Stortinget og i partiledelsen. Jeg kjenner Hadia som en dyktig og engasjert politiker, og jeg vil takke henne for innsatsen både som folkevalgt og tillitsvalgt i partiet. Jeg ønsker henne lykke til videre, skriver Støre.

Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Rogaland har flere profilerte Ap-politikere, og det har blitt knyttet spenning til om kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vil gå for stortingsplass. Et spørsmål som ikke blir mindre aktuelt nå som Tajik trekker seg.

Nordtun ønsker ikke å kommentere dette, men kommer med følgende kommentar til NRK, gjennom rådgiveren sin Øyvind Jacobsen:

– Det er nominasjonskomiteen som jobber med den samlede listen. Skulle det komme en henvendelse fra komiteen om jeg vil stille meg tilgjengelig, er det noe jeg eventuelt må ta stilling til.

Rogaland Ap: – Overraskende

Konstituert leder i Rogaland Arbeiderparti, Jarle Nilsen, sier han er overrasket over at Tajik nå velger å ta en pause.

– Det er overraskende og leit at Hadia har kommet til den beslutningen. Hun er utvilsomt en av de dyktigste politikerne, både i partiet og i nasjonen, sier Nilsen.

Konstituert leder av Rogaland Ap, Jarle Nilsen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han trekker frem at hun har spilt en viktig rolle i mange reformer som har hatt en betydning for Norge og folk flest, og syns det er synd at et politisk talent på 40 år takker nei til gjenvalg.

– Jeg håper det bare er en pause, og at Hadia etter en ny tenkerunde, kanskje stiller til valg og tar andre politiske oppgaver i fremtiden, sier Nilsen.