Har Jensen gjort seg selv en bjørnetjeneste?

En måned ut i ankesaken er det Gjermund Cappelen som har fått det meste av oppmerksomheten i sal 250.

Årsaken er enkel: Eirik Jensen har nektet å svare på spørsmål fra noen før Cappelen har forklart seg ferdig.

Begrunnelsen var at han ville høre hvilke beskyldninger Cappelen hadde å komme med, før han forsvarte seg mot dem.

Men det er ikke gitt at dette var en lur taktikk. For under Cappelens tre uker lange forklaring har påtalemyndigheten også kommet inn på mange av de viktigste bevisene mot Eirik Jensen.

Baderom-beviset

Dette er bevis de mener underbygger Cappelens forklaring, og som dommerne i tingretten la stor vekt på. Cappelen har nesten uimotsagt fått forklare seg om disse tingene.

Et eksempel er det mye omtalte baderommet, som kanskje er det viktigste enkeltbeviset i korrupsjonstiltalen mot Jensen.

Fredag formiddag forklarte Cappelen seg om sin rolle i byggeprosessen, og han svarte på spørsmål om funn Spesialenheten har gjort. Den selverklærte narkoinvestoren sier det var han som organiserte og betalte for mye av baderomsbyggingen.

Blant annet skal han ha skaffet både byggmester og rørlegger, sistnevnte ble rekruttert fra hans eget narkotikanettverk.

– Eirik møtte aldri rørleggeren, han var jo en profilert politimann. Heller ikke den innleide byggmesteren skal ha visst hvem som egentlig eide huset, forklarte Cappelen, og fortsatte:

– Vi dekket over Eiriks identitet. Han ble kalt «Nils Erik». Det jo litt halvsnuskete da, å jobbe svart oppe hos en politimann.

En kort oppsummering av en komplisert sak.

Hvorfor kodenavn?

Dette kan jo høres ut som en røverhistorie.

Men Cappelens fordel er at han også forklarte seg om det i avhør veldig tidlig i saken, lenge før han visste hva Spesialenheten hadde funnet av bevis.

I retten i dag ble det lagt frem et notat fra byggmesteren, stilet til nettopp en «Nils» og samboeren.

Notatet ble funnet i en perm hos Jensens daværende samboer. Et slikt funn er egnet til å styrke Cappelens forklaring. For hvorfor var det nødvendig å bruke kodenavn på huseieren dersom byggeprosessen var etter boka?

Det ble høy temperatur da Eirik Jensen startet forklaringen sin. Den tidligere politimannen røpet navn og saker der han mener Cappelen var informant.

Jensen noterer flittig

Så vet vi at Eirik Jensen er kraftig uenig i Cappelens versjon av oppussingshistorien.

Gjennom hele formiddagen så vi han notere flittig i en liten bok han har foran seg, og tidvis kunne vi også høre han sukke.

NOTERER: Eirik Jensen tar flittige notater under ankesaken. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ansiktsuttrykket var det samme sørgmodige som vi har sett store deler av saken. Uskyldig eller ikke – han vet at siste ord ikke er sagt om dette.

Når det gjelder badet, måtte Jensen nemlig i tingretten innrømme at han har endret forklaring om hvem som var involvert i byggingen, og om hvem som skaffet kvitteringene.

Dette vil selvsagt også bli tema når Spesialenheten skal stille spørsmål til Jensen. Og det er slett ikke sikkert at det blir noe lettere for han å forklare seg på nytt etter at Cappelen har kommet med sin versjon.

Narkoinvestoren har i tolv dager forklart seg om alt fra blomsterspråk til dyre klokker og kontanter han hevder han har gitt til den tidligere politimannen.

Særlig da han denne uken kom inn på korrupsjonsbevisene, var det tydelig at juryen fulgte nøye med.

Under forklaringen om badet noterte nesten alle jurymedlemmene sammenhengende i halvannen time.

Eirik Jensen mener han er bedre forberedt til ankesaken enn han var i tingretten.

Det viktige førsteinntrykket

Så er det viktig å presisere at bildet vil bli nyansert. Cappelen har så langt bare svart på spørsmål fra statsadvokaten og Spesialenheten.

Mange mener aktoratet har tatt på ham nærmest med silkehansker, nettopp fordi han er deres viktigste vitne i saken mot Eirik Jensen. Det er grunn til å tro at klimaet blir et helt annet når Jensens forsvarere i neste uke skal stille spørsmål til Cappelen.

Mye er også opp til Jensen selv når han skal i vitneboksen igjen om to uker. Han fremstod helt klart mer offensiv under sin frie forklaring i starten av ankesaken, det gjenstår å se om dette inntrykket vil vedvare.

Men førsteinntrykket kan være viktig.

Det gjelder imidlertid også når bevisene presenteres. Jurymedlemmene har helt klart fått noe å tenke på gjennom den tre uker lange forklaringen til Gjermund Cappelen.