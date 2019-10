NRK publiserte i går en nyhetssak om freeski-stjernen Andreas Håtveit, og refererte til hans uttalelser om at han ikke synes homofile kan være ledere på kristne arrangementer eller i kristne organisasjoner.

Håtveit trekker frem bibelen, og bruker også en sammenligning om at kjøttspisere ikke kan være ledere på en camp for veganer.

Håtveits sammenligning er bak mål.

Kjøttspisere og veganer er direkte motsetninger. Det er umulig å være begge deler.

Det motsatte av å være kristen er på ingen måte å være homofil. Det motsatte av å være kristen er å være ateist.

Håtveit svikter en gruppe barn og unge i kristne miljøer.

Jeg manglet forbilder

At ateister ikke kan være ledere på kristne arrangementer, det kan man forstå. Men det er absolutt mulig å være både homofil og kristen. Selv biskoper har kommet frem til dette. De har lest den samme bibelen som Håtveit.

Jeg manglet forbilder i miljøet jeg vokste opp i selv. Da jeg var ungdom, var det nesten ingen som sa at det var greit å være homofil. Og jeg kjente ingen som var det.

Homo var det mest vanlige skjellsordet på skolen, og kristne offentlige personer var med på å bekrefte at det var noe galt med meg.

Usikkerheten og håpløshetsfølelsen fra barndommen vekkes kraftig til live når jeg ser uttalelser som den fra Håtveit.

Heldigvis har jeg sett på TV at han behandler åpent homofile som alle andre. Det hjelper.

Men Håtveit har fortsatt et ansvar for hvordan uttalelsene hans oppfattes av homofile barn. Det har også media, som ofte fokuserer for mye på en setning som de vet skaper splittelse, i stedet for det som samler oss.

Rammer barna hardest

Som voksen kunne jeg ha sett gjennom fingrene på at noen miljøer velger å utestenge homofile. Men disse uttalelsene påvirker barn.

Dette synes jeg er en uakseptabel holdning overfor homofile barn. Det er en form for omsorgssvikt.

Ved å si at homofile per definisjon ikke er egnet som ledere i kristne sammenhenger, kun ut fra det faktum at de er homofile, er det en legitimering av at det er grunnleggende feil å være homofil.

Det synes jeg er en uakseptabel holdning overfor homofile barn. Det er en form for omsorgssvikt. Barn har også langt mindre mulighet til å velge sine miljøer selv, der hvor voksne har et større utvalg, og kan finne andre steder hvor de blir akseptert som de er.

Selv om man er uenige om homofili er synd, er dette ikke det viktigste som definerer kristendommen som religion. Jeg blir trist over at noen velger å kreve utestengelse av dem som er uenige med dem på dette punktet.

Til syvende og sist går det hardest ut over barna.

Mulig å være kristen og homo

Gratulerer til Kristen Idrettskontakt (KRIK), som nå velger å være en mer inkluderende organisasjon. De har vært viktig for meg, og har mye av æren for å formidle idrettsglede til meg da jeg var barn. Både gjennom lokallag og folkehøgskole.

Den nye retningen som KRIK nå tar, betyr mye for mange.

Andreas Håtveit virker som et glimrende forbilde på veldig mange områder. Men med uttalelsene i går, svikter han en gruppe barn og unge i kristne miljøer. Som en annen merittert ekstremsportutøver, synes jeg at jeg har et ansvar for å formidle at det er mulig å være både kristen og homofil. Det er ikke to motsetninger, der det er enten eller.

Og du er god nok akkurat som du er.