Freeski-stjerne vil ikke ha homofile ledere på kristne arrangementer

Det er i et intervju med den kristne avisen Dagen at Håtveit sier han er bekymret for hvor man setter standarden for ledere i Kristen Idrettskontakt (KRIK), som er en kristen ungdomsorganisasjon med rundt 17.400 medlemmer.

– Etter at jeg ble far selv, har jeg blitt mer bevisst på at ledere er forbilder. På leir er lederne ofte de tøffeste og de som man ser opp til. Da må vi ikke ha slappe kriterier for hva lederne tror på.

Håtveit er en av Norges fremste freeski-stjerner Han har blant annet gull i slopestyle fra X Games og en 4.-plass fra OL. Mange kjenner ham også som deltager i «Mesternes mester». I dag er han instruktør i den kristne organisasjonen.

Bakgrunnen for utspillet til Håtveit er et vedtak som KRIK gjorde i august, der det ble åpnet for at ledere kunne ha et annet syn enn KRIK og at samlivsform ikke lenger skulle være avgjørende for valget av frivillig leder.

– Ikke trenere eller forbilder

Det er altså dette den tidligere X Games-vinneren reagerer på. Snowboardmagasinet Fri Flyt har også omtalt saken. Der sier Håtveit følgende:

– Jeg har mange venner som er både homofile og andre som er samboende utenfor ekteskap. Og det er helt greit, jeg er veldig glade i dem! Men i kristne sammenhenger syns jeg ikke de kan opptre som trenere eller forbilder.

– Det kan sammenlignes med veganere. Du kan jo ikke ha en som spiser kjøtt som instruktør på en camp for veganere heller, sier han.

Til NRK gjentar Andreas Håtveit sammenligningen med veganere og kjøttspisere.

– Hvis retningslinjene på en vegansk sommerleir hadde blitt sånn at man kunne spise kjøtt, da tenker kanskje barna at det er det som er å være veganer, da. Da tenker jeg at det er det samme på en kristen idrettsleir. Men jeg hadde ikke hatt noe imot å sende barna mine på en ren idrettsleir, uansett hva lederne stod for. Da hadde det ikke hatt noe med kristendom å gjøre, påpeker han.

Ingvild Endestad, leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI). Foto: Xenia Villafranca

– Diskriminerende holdning

Ingvild Endestad, leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), synes Håtveits uttalelser er diskriminerende.

– Det er en diskriminerende holdning. Men det er dessverre også holdningen til mange religiøse grupper, sier hun til NRK.

– Det skaper et A- og et B-lag, der enkelte ikke blir funnet verdige til å være ledere på grunn av sin legning, kommenterer lederen.

Håtveit mener likevel ikke at homofile har noen grunn til å føle seg støtt i denne saken.

– Jeg hadde hatt forståelse for at homofile hadde blitt støtt hvis de hadde blitt møtt av en holdning der kristne ikke ville ha noe med homofile å gjøre. Men jeg personlig blir ikke støtt om jeg ikke kan være leder på vegansk sommerleir, for jeg er ikke veganer. Veganere må ha forståelse for at jeg spiser kjøtt, og jeg må ha forståelse for at de ikke ønsker å spise kjøtt, som mener dette ikke er et spørsmål om homofili.

– Jeg har akkurat det samme svaret til de som har sex før ekteskapet. Jeg har mange venner som har sex før ekteskapet, men det betyr ikke at jeg ønsker at de skal være ledere i en kristen leir. Alle homofile som jeg har som venner og har meg som forbilde, de respekterer jeg som mennesker, understreker han.

Rektor og professor ved Menighetsfakultet vitenskapelige høyskole, Vidar Leif Haanes. Foto: Menighetsfakultetet.

– Det viktigste hva Bibelen sier

– Men synes du at homofile burde bli ledere?

– Jeg synes at hvis man skal ha K-en med i KRIK, så må det viktigste være hva Bibelen sier om emnet. Det kan fort bli tatt ut av kontekst. Jeg kunne godt sendt barna mine til en idrettsleir hvor lederne var homofile hvis de ikke hadde den delen med «kristen» med i bildet, svarer den tidligere slopestyle-spesialisten.

FRI-leder Endestad mener Håtveits holdninger gjør det enda vanskeligere for homofile i toppidretten å være åpne.

– Jeg synes det er synd at han ikke er bevisst på at han er et forbilde for mange. En leder skal være et forbilde og bidra til at ingen opplever diskriminering, sier Ingvild Endestad.

Rektor og professor ved Menighetsfakultet vitenskapelige høyskole, Vidar Leif Haanes, sier at Andreas Håtveits syn ikke er uvanlig blant norske kristne.

– Men KRIK er en organisasjon som samler kristne ungdommer fra mange forskjellige sammenhenger. Det vekker nok litt mer oppsikt å ha så stramme krav til ledere i KRIK enn i for eksempel i misjonssambandet eller Normisjon, som er organisasjoner med bestemte retningslinjer.

– KRIK er delt i to i ledelsen når det kommer til dette. Håtveit tilhører den mest konservative delen, forteller han til NRK.