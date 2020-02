Kanskje det går over. Det må jo det. Jeg er sikkert bedre i morgen. En god natt søvn hjelper jo mot alt.

Slike tanker kjenner mange seg igjen i. For noen skal det ikke mer til enn å se en hvit legefrakk eller kjenne lukta av desinfiseringsmiddel, før pulsen stiger og håndflatene blir svette. Det er vanlig å få høyere blodtrykk hos legen enn det man egentlig har.

Angst for blod, sprøyter, smerte, tap av kontroll eller flauhet over egne symptomer er blant årsakene til at vi synes det er vanskelig å gå til legen.

Legeskrekk blir klassifisert som en fobi, en irrasjonell og intens frykt for bestemte situasjoner.

Frykten for selve legebesøket kan for enkelte være verre enn en eventuell sykdom.

All fornuft sier at «dette er ikke farlig», men det er ikke alltid fornuften får styre.

Dårlige erfaringer

– Ofte kan det være uheldige erfaringer, for eksempel at du vet at det kan gjøre vondt, som er årsaken til legeskrekk, sier psykolog Peder Kjøs.

– Hos andre kan det være følelsen av tap av kontroll som trigger angsten.

Men det trenger ikke være så dramatisk heller. Noen av oss er bare mer redd for smerte enn andre. Det som er sikkert, er at legeskrekk er vanlig. Du er ikke alene.

Vi har snakket med psykolog Peder Kjøs og legene Wasim Zahid og Charlotte Olsen. Her er deres råd mot legeskrekk.

1. Bestill time tidlig

Hvis du synes det er ubehagelig å sitte på venterommet, bestill time tidlig på morgenen. Da er det mindre sannsynlighet for forsinkelser.

2. Vær ærlig

Fortell legen din at du har gruet deg. Si fra hva du er redd for og gjerne hvorfor. Da vil legen kunne ta hensyn.

Prat med en terapeut om du har dårlige erfaringer, opplevd komplikasjoner eller om det er andre hendelser som gjør at du har legeskrekk. En spesialist vil kunne hjelpe deg med å overstyre tankene.

3. Ta sjansen på å ha tillit

Legen vil deg alltid vel. Du går til legen for å bli bedre, legen vil gjøre det hen kan for å gjøre deg bedre. Det kommer noe godt ut av det. Ta sjansen på å ha tillit.

Legen tar deg på alvor, og det er ingenting legen verken har sett eller hørt før.

4. Ikke vent

Noen er redd for hva legen skal finne. Jo lengre en venter, jo større skrekk får man for at det skal være noe alvorlig galt.

Hvis det i verste fall skulle være noe alvorlig galt, er det viktig å oppdage det tidlig slik at man kan starte med behandlingen før det er for sent.

5. Be om bedøvelse

For mange er sprøyta det skumleste. Hvis du likevel må ta sprøyte kan du bedøves på forhånd ved hjelp av en krem eller et plaster.

Godta at det er skummelt. Noen ganger må man bare gjøre ting selv om det oppleves ubehagelig. Men husk, du trenger heller aldri å gjennomføre noe du ikke har lyst til.

6. Ta med en venn

Ta med noen du stoler på. Forskning viser at om du holder for eksempel kjæresten i hånda, går pulsen ned.

Det kan være fint å ha noen å støtte seg til under timen hvis du synes det blir vanskelig.

7. Unn deg noe godt

Når du har gjennomført et legebesøk du har gruet deg til, klapp deg selv på skulderen og unn deg en fin opplevelse eller noe godt.

På denne måten bli legebesøket forbundet med noe positivt.

Et lite tips til slutt. Hvis barnet ditt også sliter med legeskrekk kan du få mange tips og råd i NRK-serien, Bamselegen.

Se den i NRK TV: https://tv.nrk.no/serie/bamselegen/sesong/1/episode/1/avspiller

