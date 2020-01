Gjenskapte stemmen til en 3000 år gammel mumie

I det gamle Egypt levde han som respektert prest. Nesyamun levde på kong Ramses XI sin tid, omkring tusen år før Kristus.

Han har ligget der i kisten sin siden, som mumie.

Nå har han, ved hjelp av en gruppe tålmodige forskere og en 3D-printer, altså gitt lyd fra seg.

TAUS PREST: De siste årene har han vært utstilt på Leeds City Museum. På kisten hans står det skrevet "Nesyamun, true of voice" Foto: Leeds Museums and Galleries

Drømmen om mumiens stemme

Det er snakk om en liten lyd riktignok, men den er likevel så oppsiktsvekkende at den mumifiserte presten har blitt en viral hit og snakkis verden over.

En av dem som har prøvd få den gamle presten i tale, er stemme- og taleforsker David Howard ved University of London. Han hadde allerede jobbet med å rekonstruere deler av taleapparatet til levende mennesker.

Arkeologen John Schofield hørte om arbeidet hans, og lanserte ideen om å forsøke det samme på døde.

Mumien og presten Nesyamun hadde vært publikumsfavoritt ved Leeds city Museum i mange år. Han hadde allerede gitt forskere viktig kunnskap om hvordan oldtidens egyptere levde og ville egne seg godt til eksperimentet.

PREST FRA OLDTIDEN: Han har ligget der taus i 3000 år. Nå vil forskere gi han en stemme. Foto: Leeds museums and Galleries

CT-skann ga håp om lyd

I en CT- skann av mumien i 2016, viste røntgenbildene at viktige deler av taleorganet og bløtvev var intakt i den døde kroppen.

Dette ga håp om at det var mulig å gjenskape lyden av stemmen hans.

Forskerne mente at de med de eksakte dimensjonene av den delen av taleappratet som kalles vokaltrakten, så ville de klare å gjenskape lyder.

KOPI AV TALEORGANET: Ved hjelp av CT-skanner kunne forskerne rekonstruere vokaltrakten til mumien. Dette er svelghulen, munnhulen, nesehulen. Foto: Leeds Museums and Galleries

Ved hjelp av 3D-printing lagde forskerne en nøyaktig kopi av taleapparatet, som ligger mellom strupehode og leppene. Denne kopien ble montert til en lydenhet, koblet til en datamaskin, et slags kunstig strupehode.

Slik greide de gjenskape det de kaller lyden av mumien. En enkel vokal, og ikke akkurat imponerende vil mange si. Men likevel – her er en lyd fra fortiden.

Spill av lyd Eeeeeeeeeh

Han hadde nok mer på hjertet i sin tid. Men forskere verden over er likevel begeistret over den korte lyden av ham.

– Han kan ikke akkurat snakke ennå, erkjenner David Howard i samtale med New York Times.

Han mener likevel at dette er et viktig skritt i arbeidet med å forstå hvordan oldtidsmennesket snakket.

Funnene ble nylig publisert i Scientific report og Nature. Ifølge artikkelen mener forskerne at prosjektet deres er et bevis på at metoden kan bli nyttig i videre forskning.

«Nesyamun – true of voice»

Den respekterte presten fikk sin hvile ved Karnaks tempel. Han var visstnok glad i stemmen sin, denne presten. På kisten hans står det skrevet «Nesyamun, true of voice».

– Stemmen hans har vært en viktig del av de ritualene som var knyttet til rollen hans som prest, sier David Howard.

For å komme nærmere prestens tale, så må mer til. En enkel vokal er langt fra nok til å kunne rekonstruere en persons virkelige stemme. Vi trenger mer kunnskap om fonetikken og timingen i måten mennesket snakket.

Flere organer må på plass for å komme nærmere. En stor del av tungen til Nesyamun manglet. Den spiller en viktig rolle når vi former lyder og ord.

Stemmen til en ismann

Forsøk på å rekonstruere lyder fra fortidsmennesker er gjort tidligere. I 2016 mente en gruppe italienske forskere at de hadde greid å gjenskape klangen og tonen til ismannen Ötzi.

Han ble funnet på 3200 meter høyde i en isbre på grensen mellom Italia og Østerrike i 1991. Mumien ble anslått å være 5200 år gammel.

VOKALER FRA ÖTZI: Italienske forskere greide å rekonstruere vokallyder ut fra mål på vokaltrakten og stemmebåndene til ismannen. Foto: ANDREA SOLERO / AFP

Lydene var mer grøtete enn lyden av Nesyamun.

En av forskerne bak rekonstruksjonen av Ötzis stemme, Piero Cosi, mener prosjektet til Howard er interessant, men spekulativt.

– Selv om vi har den helt presise 3D-geometriske beskrivelsen av et talesystem av mumien, så vil vi ikke være i stand til å presist rekonstruere hans originale stemme, sier han til New York Times.

ETISK UTFORDRENDE: – Kanskje vi burde la disse menneskene få hvile i fred, sier professor emerita, Saphinaz Amal Naguib, UiO. Foto: Universitetet i Oslo

Mennesker som kuriosa

– Vi har jo alltid vært fascinert av mumier og gamle Egypt, sier professor emerita, Saphinaz Amal Naguib ved Universitetet i Oslo.

Hun mener undersøkelser av mumiene kan gi oss viktige svar på hvordan oldtidsmenneskene levde, hva de spiste og om hvilke sykdommer de hadde.

Men det å prøve rekonstruere lyden av dem, mener hun byr på etiske utfordringer.

– Man glemmer fort at dette er mennesker. Her gjøres mumiene til gjenstander, som kuriositeter. Dette er litt forstyrrende, sier hun.

Naguib håper den gamle presten snart får hvile i fred.