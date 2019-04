– Dette er helt uvirkelig! Vi syntes det var en ære å bli nominert. Men å vinne er jo helt fantastisk, forteller en begeistret Elin Festøy til NRK.

Hun er kreativ leder for spillet My Child Lebensborn som natt til fredag mottok den gjeveste prisen i BAFTA Game Awards.

Mobilspill om tyskerbarn

Festøy jobber i selskapet Teknopilot og har utviklet spillet sammen med Sarepta Studios. De vant i kategorien for spill som handler om mer enn kun underholdning. Spillet deres er ett av to norske spill som har vunnet en BAFTA så langt.

My Child Lebensborn er et mobilspill som ble utgitt i mai 2018. Målet i spillet er å oppfostre et tyskerbarn i Norge i kjølvannet av andre verdenskrig.

– Vi var spente på om det var mulig å lage et engasjerende spill om en slik trist tematikk. Vi er overveldet over at spillet har blitt så godt mottatt av kritikere og av fansen, forteller Festøy.

Spennende diskusjoner

– Alle ville prate, og det kom folk bort hele tiden. De fleste hadde ikke hørt om spillet vårt før og det ble mange spennende diskusjoner om det å lage spill som ikke bare er ren underholdning, forteller Festøy.

Hun legger til hvor fantastisk det norske spillmiljøet er.

– Vi har fått mye støtte og hjelp fra det etablerte norske spillmiljøet. Her løfter man hverandre opp og frem. Det setter vi så utrolig stor pris på, sier hun.

Google-trøbbel

Det oppstod kontrovers rundt My Child Lebensborn da Google tidligere denne uken tok spillet ned fra Google Play i Tyskland, Frankrike, Russland og Østerrike. Festøy beskriver prosessen med å få informasjon fra Google som en Kafka-liknende prosess.

– Den eneste informasjonen vi har fått er at det er kontroversielt innhold. Spillet har jo vært oppe lenge, så vi forstår ikke hva som er annerledes nå. Vi skal ta prosessen videre og finne ut hva som skjer, sier hun.