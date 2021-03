Vurderer å stogge oppkjøp av Bergen Engines

I ei pressemelding seier justisminister Monica Mæland at regjeringa har undersøkt saka grundig, og at det ikkje kan utelukkast at salet av Bergen Engines til TMH Group kan føre med seg ein risiko for nasjonale tryggleiksinteresser.

– Det er derfor behov for å ta ein pause i denne prosessen for å skaffe fram eit tilstrekkeleg faktagrunnlag for å vurdere overdragelsen, seier Mæland.

«MARJATA»: Spionskipet blir brukt til å samla etterretning mot Russland i Barentshavet. Foto: Remi Sagen / NRK

– Kartlegg alle forhold

Bergen Engines har ikkje vore underlagt tryggleiksloven og har ikkje leverandørerklæring med Forsvaret.

Trass i dette, utelukkar ein ikkje bruk av ulike delar av tryggleiksloven i denne saka.

– Regjeringa jobbar for å kartlegge alle forhold rundt det moglege salet av Bergen Engines, seier Mæland.

For rundt ei veke sidan sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at Bergen Engines ikkje var underlagt tryggleikslova.

No opnar regjeringa for at det kan vera tilfellet likevel.

TIL SALS: Bergen Engines på Hordvikneset i Åsane er på veg over i russiske hender. No stiller fleire parti spørsmål ved om salet kan vera ein fare for Noregs tryggleik. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Må ha ein konkret plan

Jette Christensen frå Arbeiderpartiet er lite imponert over regjeringa. Ho kallar det ei krisehandtering for eigen truverd, ikkje på vegne av norsk tryggleik.

– Det er flott at dei har vakna og lest sikkerheitslova og trusselvurderingane i helga, men problemet er ikkje løyst før ein har ein konkret plan for å sikre seg mot uønska informasjonsflyt som skjer ved investering og oppkjøp, seier Christensen.

Heller ikkje Christian Tybring-Gjedde frå Framstegspartiet let seg overbevise av regjeringa.

LITE IMPONERT: Christian Tybring-Gjedde meiner dette er ein stygg sak for regjeringa.

– Dette viser at regjeringa ikkje har kontroll, og det er oppsiktsvekkande i ein sak som handlar om Noreg sin tryggleik, seier Tybring-Gjedde.

Han meiner at saken skulle ha vore til behandling tryggleiksutvalet og ikkje næringsdepartementet.

Nære forbindelsar til Putin

NRK skreiv tidlegare at salet av fabrikken skapte uro hjå politikarar, då det viste seg at oppkjøparane hadde nære forbindelsar til Vladimir Putin.

Den 4. februar blei det kjent at motorfabrikken Bergen Engines AS var seld til den russiske selskapet TMH International for halvannan milliard kroner.

Både Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) og ei rekke stortingspolitikarar har ytra sterk uro for salet. Fabrikken har levert motorar og utfører vedlikehald på fleire av Sjøforsvaret sine fartøy.

Grunnen er at kjøparen er russisk og ifølge ekspertar skal ha tette band til president Vladimir Putins inste krins.

Åtvarar mot sal til Russland

I tillegg til opposisjonspolitikarar og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har også forskar Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen bede om at salet blir stogga.

Han meiner salet vil gje Russland innsikt i norsk forsvarsmateriell og -maskineri, og at salet i tillegg vil gjere stormakta i stand til å rusta opp raskare.

Saka vert oppdatert.