– Sånn skal det ikke være. Det er jo ikke greit.

Det sier Simon Sønstabø Stavland, som går elektro på Bømlo videregående skole.

Fredag hadde elevene eksamen i automatisering, og forberedelsene skal ha vært alt annet enn optimale.

Halvveis ut i forberedelsestiden på 48 timer, ble forberedelsesmaterialet forandret.

150 sider av et vedlegg på totalt 218 sider hadde da blitt forandret, og enkelte sider fjernet.

Dette er ikke første gang denne uken det har vært mye trøbbel i forbindelse med eksamen for vgs-elever over hele landet.

Foto: Skjermbilde / Udir.no

Utdanningsdirektoratet opplyser ovenfor NRK at det er snakk om 499 påmeldte elever i det gjeldende automatiserings-faget.

Fikk ikke beskjed

For Stavland og de andre elevene opplevdes det som å miste halvparten av forberedelsestiden.

– Vi fikk vite det sent på onsdag, men kunne jo ikke øve på noe av det uten hjelp av læreren vår. Egentlig ble det halvert fra 48 til 24 timer, som ikke er det vi ble lovet, mener han.

Utdanningsdirektoratet (Udir) oppdaterte sine egne sider onsdag klokken 15.30 med informasjonen om at noen av sidene i vedlegget til faget var feil.

Men Udir informerte ikke lærerne om dette før neste dag, torsdag klokken 09.00.

Problemet gjelder alle elever i hele landet som skal opp i eksamen i automatisering. Foto: Arne Kristian Gansmo

– Vi ble veldig forvirret. Da måtte vi egentlig begynne helt på nytt, sier Stavland.

Problemet gjaldt alle elever i landet som skulle ha automatiserings-eksamen.

– Alvorlig feil

– Det har vært veldig mye fokus på problemene med eksamen i norsk hovedmål, men jeg tenker at dette er mye mer alvorlig.

Det sier konstituert rektor ved Bømlo videregående skole, Rebecca Hildebrandt-Paulin.

Dette begrunner hun med den store mengden forberedelsesmateriale.

– Det er en alvorlig feil, så man må forvente at de går inn og prøver å finne hvor ting har sviktet og ta lærdom av det, sier Hildebrandt-Paulin.

Rebecca Hildebrandt-Paulin er konstituert rektor ved Bømlo vgs. Hun mener at eksamenen burde blitt flyttet til en annen dag. Foto: Norsk skolefoto

Skolen har hatt stort fokus på å betrygge elevene og beholde stemningen blant elevene så rolig som mulig i forkant.

De har også sørget for å ha ekstra lærere som har bidratt med forberedelsene.

– Det hadde ikke vært så krevende å flytte eksamenen til en annen dag. At man hadde løst det ved å la de få en ekstra dag med forberedelser, mener hun.

Udir: – Sensor tar hensyn

Udir har ikke hatt anledning til å stille til intervju med NRK om denne saken, men har svart via e-post.

– Vi sendte ut melding til skolene om at vedlegget til forberedelsesmateriellet i automatisering manglet sider. Vi oppdaterte deretter materiellet. Dette tar sensorene hensyn til i sin vurdering av besvarelsene, skriver de.

I læreplanen er det avsatt 48 timer til forberedelse.

– Vi anser ikke dette nødvendigvis som et brudd, skriver derimot Udir.

IKKE BRUDD: Udir anser ikke det som har skjedd som et brudd. Foto: Javad Parsa / NTB

Udir har gitt beskjed til sensorene om at de skal vurdere eksamen som om elevene kun har hatt 24 timer til å forberede seg på.

– I eksamensperioden, med nesten 900 ulike eksamener, får vi tilbakemeldinger om feil og mangler i noen eksamensoppgaver. Det kan blant annet være feil i nummerering, presiseringer eller feil i begreper, skriver de videre.

Sender klage

Hildebrandt-Paulin mener at feilen i dette tilfellet er større enn småfeil.

– Her er jo store deler av materialet feil. Det er langt mer omfattende enn bare en dårlig korrekturlesing, sier hun.

Rektoren synes det er bra at sensorene skal ta hensyn, men at det likevel ikke er nok for å betrygge elevene.

Hun opplyser de har tenkt å sende inn klage til Udir.

– Avdelingsleder og eksamensansvarlig har samlet en del punkter. Vi har også hørt at en del andre fylker allerede har sendt inn klager, sier hun.