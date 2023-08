I 2022 blei staten dømd for menneskerettsbrot etter at fleire hundre innsette i Bergen fengsel over tid hadde blitt utsette for omfattande nakenvisitering.

Mellom anna blei ein kvinneleg innsett beden om å fjerne ein tampong medan ein fengselsbetjent såg på.

Ein mannleg innsett blei nakenvisitert opp mot 500 gongar.

I dommen frå tingretten fekk tre tidlegare innsette dekt saksomkostnadane sine, men fekk inga erstatning.

Dei anka saka og i dag kom dommen frå Borgarting lagmannsrett:

Staten er dømd til å betale erstatning til dei tre. To av dei får utbetalt 100.000,- medan den tredje får 75.000,-. Dei får også dekt vidare saksomkostnadar dei har hatt.

I eit slikt rom blei fleire hundre innsette nakenvisitert i Bergen fengsel. No har tre av dei som saksøkte staten, fått utbetalt erstatning. Foto: Bergen fengsel

– I dag feirar dei

Maria Hessen Jacobsen representerer dei tre. Ho fortel at klientane hennar er letta og veldig glade.

– I dag feirar dei, seier ho.

– Det er noko forferdeleg dei har vore utsette for. Den manglande anerkjenninga frå staten har vore veldig tung, og å stå i desse rettsrundane har vore ei gjenoppliving av traumet.

Hessen Jacobsen frå Elden Advokatfirma representerer dei tidlegare innsette. Foto: Oda Flaten Lødemel

Ho seier det har vore prinsipielt viktig for dei tre å vinne fram.

– For det første er praksisen avskaffa, og for det andre har denne dommen og andre frå Høgsterett sat eit punktum for at staten aldri meir får gjere dette.

– Men når det er sagt meiner dei nok beløpet er lågare enn det ein meinte var rett.

– Kva meinte de var rett?

– Vi bad om oppunder 200.000 for kvar av dei som har fått 100.000.

Likevel peiker Hessen Jacobsen på at beløpa ikkje var det mest avgjerande for dei tre, men å vinne fram med denne saka.

Dommen i Lagmannsretten Ekspander/minimer faktaboks Dommen i Lagmannsretten stadfestar krenking av menneskrettskonvensjonen artikkel 3 og grunnlova for nedverdigande behandling i form av rutinemessige nakenvisitasjonar utan tilstrekkeleg grunnlag. Den fastset ein rett til kompensasjon som reparasjon av menneskerettsbrot.

– Etablerer rett til økonomisk oppreisning

Hessen Jacobsen meiner denne dommen er med på å definere kva kriminalomsorga kan tillate seg for framtida.

– Dommen er med på å etablere ein rett til oppreisningserstatning som ein del av den reparasjonen staten må gjere for dei han har krenka alvorleg.

Advokatfirmaet Elden representerer 150 andre som meiner å ha vore utsette for menneskerettsbrot og meiner dei har krav på erstatning.

– For dei 150 er det no ei moglegheit til å få ein reparasjon for å ha gjennomlevd det same, seier Hessen Jacobsen.

Regjeringsadvokat Liv Inger Gjone Gabrielsen, som førte saken på vegne av staten, svarar NRK at dei nettopp har motteke dommen.

– Vi skal no gå nøye gjennom den saman med Justis- og beredskapsdepartementet, og det vil deretter bli tatt stilling til om dommen skal ankast.