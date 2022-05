Fredag ble det kjent at Riksadvokaten tar ut tiltale mot vaktsjefen på fregatten etter kollisjonen med tankskipet «Sola» høsten 2018.

– Han erkjenner ikke straffskyld, men tar tiltalen svært tungt, sier vaktsjefens forsvarer Tom Sørum til NRK mandag.

Dette er første gang vaktsjefen har uttalt seg om saken.

Det blir ikke tatt ut tiltale mot de tre andre som har hatt status som mistenkte i saken;

losen og kapteinen på tankskipet,

operatøren på Fedje sjøtrafikksentral.

137 personer ble reddet i land før fregatten sank etter kollisjonen utenfor Stureterminalen i Øygarden natt til 8. november 2018.

Radar og AIS var av

Tidligere i dag ble detaljene i statsadvokaten sin tiltale mot vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad» gjort offentlig kjent. Her kommer det frem hva påtalemakten mener vaktsjefen gjorde galt da fregatten kolliderte med «Sola TS».

Fregatten har seilet i cirka 17 knop, med det viktige AIS-systemet avslått. I tiltalen, som NRK har sett, står det at Statsadvokaten mener vaktsjefen ikke «utførte den aktsomhet, og tok ikke de forholdsregler, som sikker navigasjon forutsetter».

Formelt er han tiltalt for overtredelse av:

den sivile straffelovens paragraf 356: uaktsom fremkalling av fare for allmennheten,

den militære straffeloven paragraf 78: tjenesteforsømmelse eller uforstand i tjenesten.

Det er en strafferamme på opp til fem år for de to forholdene han står tiltalt for.

Strafferammene er henholdsvis tre og to år. Dersom han dømmes under begge lovene skal det ilegges samlet straff, der strafferammen totalt blir inntil fem års fengsel eller bøter.

Tiltale: Slik var minuttene før kollisjonen

Slik beskrives hendelsesforløpet rett før ulykken skjedde i tiltalen. Her kommer det frem flere detaljer enn hva som har vært kjent før:

Klokken 03.43-03.53 diskuterte han i vaktskiftet med avtroppende vaktsjef hva et lysende objekt ved Sture-terminalen kunne være, men skal ikke ha undersøkt dette tilstrekkelig. Dette viste seg senere å være «Sola TS».

Det ble heller ikke registrert at det på VHF-sambandet ble meldt fra at tankskip cirka klokken 03.45 fikk klarsignal til å seile nordover i fjorden.

Vaktsjefene benyttet ifølge tiltalen ikke navigasjonshjelpemidler som radar og AIS-plotting, og fikk ikke hjelp av andre på bro på fregatten til å finne ut mer om objektet ved Sture-terminalen.

Klokken 03.59 endret han kurs i babord retning uten «å ha undersøkt hvorfor det var nødvendig å fravike den forhåndplanlagte og validerte kursen.»

Ca. klokken 04.00 fikk vaktsjefen på fregatten et anrop over VHF fra «Sola TS» om å svinge styrbord, men ifølge tiltalen foretak han ikke «skadeavvergende tiltak, som å redusere farten og avklare fra hvem og hvorfor han ble bedt om å svinge styrbord, for derved å kunne foreta en adekvat unnamanøver.»

Ett minutt senere, klokken 04.01, kolliderte fregatten med tankskipet.