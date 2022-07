Tek staten til retten for å stoppe fjorddeponi

CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

I to veker aksjonerte aktivistar for å stanse grunnarbeidet til det omstridde gruveanlegget ved Førdefjorden.

Då lenkeaksjonane på Engebø vart avslutta i vår, varsla Naturvernforbundet at dei ville gå til sak mot staten for å få omgjort vedtaket som gir Nordic Mining løyve til gruvedrift med fjorddeponi.

No har natur- og miljøvernorganisasjonen gjort alvor av truslane, og saman med miljøvernorganisasjonen Natur og Ungdom, saksøkar dei staten.

– Det er ei veldig stor avgjerd. Det er ein stor risiko for ein miljøorganisasjon å gå til retten, seier Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet.

Meiner løyve er gitt på feil grunnlag

Noreg er eitt av to land i verda som tillèt gruvedumping i sjøen. Det andre landet er Papua Ny-Guinea.

EU sitt mineralavfallsdirektiv, som vart teken inn i norsk lov i 2012, krev at tiltak for å minimere avfall skal vere «ein vere ein integrert del av planprosessen» (sjå faktaboks).

Årsaka til at organisasjonane no går til søksmål er at dei meiner at staten gav gruveselskapet Nordic Mining løyve til sjødeponi i Førdefjorden utan at dei måtte greie ut om andre og meir miljøvenlege løysingar først.

EUs mineralavfallsdirektiv Ekspandér faktaboks Ifølgje EUs mineralavfallsdirektiv skal det lagast plan for avfallshandtering, der minimering av avfall skal vere ein integrert del av prosessen. Det har ikkje skjedd i dei planlagde gruveprosjekta ved Førdefjorden og Repparfjord. I eit brev til Klima- og miljødepartementet påpeikar ESA at gruveselskapa Nordic Mining og Nussir ikkje leverte avfallshandteringsplan innan dei fekk innvilga utsleppsløyve i høvesvis 2015 og 2016, og at slike planar heller ikkje er utarbeidde som del av dei følgjande driftskonsesjonane. Per 4. mai 2022 er desse planane framleis ikkje levert.

– Departementet har begynt prosessen i feil ende og derfor landa på feil resultat, seier Gulowsen i Naturvernforbundet.

Organisasjonane meiner derfor at vedtak som er tillate i seinare tid har skjedd som følgjefeil av løyve som ikkje burde blitt gitt i utgangspunktet.

Målet med søksmålet er å hindre gruveselskapet Nordic Mining i å få lov til å dumpe 250 millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden.

– Å dumpe så store mengder gruveslam i ein nasjonal laksefjord vil øydelegge for livet i fjorden. Dette er ein av dei store miljøvernsakene i Noreg i dag, fortel Gina Gylver, leiar i Natur og Ungdom.

Slik såg det ut då Natur og Ungdom aksjonerte mot fjorddeponi i Engebø i vår. Foto: AMANDA IVERSEN ORLICH / Natur og ungdom

Nordic Mining ikkje bekymra

Søksmålet skremmer likevel ikkje selskapet som potensielt må møte konsekvensane av det. Dagleg leiar i Nordic Mining, Ivar Fossum, seier dei ikkje er bekymra for at dette skal få nokon konsekvensar for dei:

– Staten har gjort ein usedvanleg grundig og omfattande jobb for å gi oss dei løyva vi har fått, så at det at dette skal få nokre konsekvensar for oss ser eg ingen risiko for. Eg er ikkje bekymra i det heile tatt.

Fossum i Nordic Mining er heller ikkje einig i at løyva gitt fører til miljøskadelege konsekvensar.

– Vi ser fram til å produsere kanskje verdas mest klimavenlege mineral frå prosjektet i Førdefjorden.

Ivar Fossum i Nordic Mining meiner søksmålet ikkje vil ha nokon konsekvensar for dei. Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Både Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er likevel optimistiske til at søksmålet vil gå igjennom.

Dei meiner å kunne syne til løyve gitt utan god juridisk grunn, og at desse dermed bør bli sett på som ugyldige.

– Vi har fått råd frå gode advokatar som støttar oss i at det fullt mogleg å få stoppa dette i retten og gjort om på løyva, seier Gulowsen.