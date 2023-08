– Eg er ute på saker ein til to gongar i månaden der kranbilar tar opp i tunnelar, overgangar, lysregulering og julegater.

Kai Halvorsen i Norsk kransertifisering, som årleg inspiserer nesten 2000 kranbilar.

Det seier Kai Halvorsen, fagleg leiar i Norsk kransertifisering.

Førre veke omkom ein 51-åring då lastebilen han sat i køyrde med heva kran inn i ei gangbru i Olsvik i Bergen.

Liknande hendingar med kranbilar skjer omtrent månadleg, ifølgje Norsk kransertifisering.

– Svært sjeldan er det personar som kjem til skade. Det er berre flaks at ikkje fleire blir skadde, seier Halvorsen.

Ingen blei skadd då ein kranbil i februar reiv ned ei gangbru på E16 ved Sollihøgda mellom Bærum og Hole.

Men i mars omkom ein person i Stavanger då ein lastebil med delvis heva kran krasja i ein tunnelopning og deretter inn i ein personbil, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Varsling kan koste 10.000 kroner

Spørsmålet er korleis ein kan unngå at alvorlege hendingar skjer igjen.

Statens vegvesen bad i mai alle fylka om å undersøke og sikre bruer som er utsett for påkøyring.

Førre veke tok fagforeiningar for yrkessjåførar til orde for å krevje at lastebilar må ha varslingssystem for når krana står oppe.

Jan Arne Laberget i Yrkestrafikkforbundet. Foto: Per Christian Lind

– Alle kan gjere feil, men har du eit varslingssystem inne i bilen når du set deg, ser du at det er noko gale, uttala Jan Arne Laberget, leiar for logistikkavdelinga til Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Kai Halvorsen i Norsk kransertifisering er samd i eit slikt krav, særleg for eldre kranbilar, då det frå 2013 har vore bransjestandard å installere lys- og lydvarsling i førarhuset.

Årleg kontrollerer bedrifta på Eidsvoll nesten 2000 kranbilar. Nokon så gamle som frå 2006.

– Når ein ser kva som kan skje, meiner eg det bør bli ettermontert. Det kostar svært lite, seier Halvorsen.

Han anslår at det kostar 10.000-15.000 kroner å installere lys- og lydvarsel på kranbilar.

– Eg vil seie det er ein ekstremt billeg forsikring, samanlikna med det som kan skje.

Uvisse om krav til varsling i kranbilar Ekspander/minimer faktaboks 1. august opplyste Vegdirektoratet til NRK at det ikkje er noko krav om varsling i køyretekniske forskrifter dersom kran står oppe under køyring. Dei hadde også sjekka med Arbeidstilsynet om deira forskrifter. Men ifølge bransjen har det vore ein bransjestandard, også kalla europanorm, frå 2013-2014 at alle lastebilar skal få installert varslingssystem. Det går fram av ein europeisk standard kalla «EN 12999» frå 2012, som blei oppdatert i 2020. Den slår fast at kranbilar må ha varslingssystem med lys- og lyd i førarhuset når kranarm og støttebein ikkje er i køyreposisjon. Norma er frivillig å følge, men blir brukt som bransjestandard for å oppfylle maskinforskriften i det norske lovverket. Arbeidstilsynet opplyser at dei jobbar med å avklare om standarden er juridisk bindande. Her er utdrag frå maskinforskriften og den utfyllande europanorma: Maskinforskriften Kraner på kranbilar går inn under definisjonen «maskin» i forskrift for maskiner. Paragraf 5 slår fast at maskiner «skal oppfylle kravene til vern mot skade på liv og helse i vedlegg I». Vedlegg I har ei rekke aktuelle formuleringar for sikkerheit, mellom anna desse : Punkt 1.1.2.e: «Maskiner skal leveres med alt spesialutstyr og tilbehør som er nødvendig for at de skal kunne justeres, vedlikeholdes og brukes på en sikker måte.»

1.2.1: «Styresystemer skal være konstruert og bygd slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Fremfor alt skal systemene være konstruert og bygd slik at: (...) menneskelig feilhandling som med rimelighet kan forutses under bruken, ikke fører til farlige situasjoner. (...) Det skal særlig tas hensyn til følgende forhold: (...) verneinnretningene skal til enhver tid fungere eller utløse et stoppsignal»

1.7.2: «Produsenten skal sørge for å utarbeide og utstyre maskinen med advarsler, herunder varslingsinnretninger, når det til tross for de tiltak som er truffet, for å oppnå sikker konstruksjon, vernetiltak, samt ytterligere forebyggende tiltak, fortsatt er risiko til stede.»

3.3.2: «Maskiner som under arbeid må bruke støttebein eller bom eller andre innretninger som øker maskinens normale plassbehov, skal være utstyrt slik at føreren lett kan kontrollere at disse står i en sikker stilling før forflytningen begynner. Dette gjelder også alle andre deler som må stå i bestemte stillinger, om nødvendig være låst, for at forflytning kan skje uten fare. Hvis det ikke medfører andre farer, skal maskinen bare kunne forflyttes dersom ovennevnte deler står i en sikker stilling. Maskinen skal ikke utilsiktet kunne settes i bevegelse mens motoren startes.» Europanormen For å fylle ut maskinforskrifta når det gjeld kraner, laga EU europanormen EN 12999 i 2012, oppdatert i 2020. Punkt 5.6.1.4: «En varselsinnretning, som er synlig og hørbar fra manøverposisjon, skal angi at hovedarmsylinderen ikke er riktig plassert (...). Den hørbare advarselen kan slås av via en bekreftelsesknapp eller et signal om at parkeringsbremsen til kjøretøyet er aktivert. (...) Varselssystemet kan være integrert i dashbordet»

5.6.1.5: «Kraner med manuelt betjente støttebensbjelker skal ha synlig og hørbar varsling fra manøverplassen, som angir når støttebensuttrekkene ikke er låst i transportstilling. Kraner med hydraulisk betjente støttebensbjelker skal ha synlig og hørbar varsling fra manøverplassen, som angir når støttebensuttrekkene ikke er i transportstilling. Den hørbare advarselen kan slås av via en bekreftelsesknapp eller et signal om at parkeringsbremsen til kjøretøyet er aktivert».

5.4.3.1: «Alle kjøretøymonterte lastebilkraner skal ha et system (f.eks. vinkelsensor) som registrerer at hovedarmsylinderen ikke plasseres under tillatt transporthøyde, se 5.6.1.3. (...) Kjøretøyene skal ha låsemekanismer som forhindrer ukontrollerte bevegelser av kran og støttebensuttrekk under kjøring. (...) Hver av låsemekanismene for støttebensbjelkene skal kunne tåle kraften fra en akselerasjon på 2 g som utøves i bevegelsesretningen, uten permanent deformasjon»

7.2.3.4 «Håndboken skal dekke alle kontroller før og etter bruk som er nødvendig før kranen klargjøres for arbeid, under drift og ved bortsetting av maskinen etter bruk. Kontroller etter bruk skal også omfatte måling av høyder og bredder for kjøretøyet under kjøring. Håndboken skal også understreke at det er viktig at kranføreren sikrer at låseinnretningene er riktig aktivert før kjøring». Kjelde: lovdata.no, norskstandard.no

Venstre og SV støttar kravet

I transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget stiller Sosialistisk Venstreparti og Venstre seg heilt bak forslaget frå bransjen om å montere varslingssystem i eldre kranbilar.

– Venstre er positiv til det, seier André N. Skjelstad, som seier han vil ta initiativ til å få det gjennom i Stortinget.

Mona Fagerås sit i transport- og kommunikasjonskomiteen for SV. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Også SV seier forslaget høyrast fornuftig ut.

– Dette er eit krav vi vil støtte heilhjarta, seier Mona Fagerås.

Frp og Sp i komiteen er generelt positive til tiltak som aukar sikkerheita, men vil sjå an tilrådingar frå Arbeidstilsynet. Det vil også samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og Vegdirektoratet.

Høgres Liv Kari Eskeland spør seg om eit krav vil koste for mykje i forhold til kva den enkelte lastebileigar faktisk skal bruke bilen til.

– Sjåføren har eit eige ansvar for å sikre last og køyretøy. Kostnadar må sjåast opp mot effekten vi oppnår, seier Eskeland.

Arbeidstilsynet, som har ansvar for fagfeltet, vil ikkje kommentere tiltak før tilsynssaka med bedrifta til den omkomne sjåføren i Bergen er ferdig.

Krev betre kontroll med kranene

Samstundes er ikkje varsling i seg sjølv nok. For trass i at det er varslingsutstyr på plass i nyare bilar, skjer det framleis små og store ulukker med kranbilar.

Krankontrollørar NRK har snakka med ser to hovudproblem:

1. Ofte fungerer ikkje varslingsutstyret som det skal, eller så er det ikkje kopla til.

Dessutan har ikkje alle bilar både høgdevarsel for kran-armen, OG ein alarm for støttebeina til krana. Til dømes hadde kranbilen i Olsvik i Bergen berre varsel for støttebeina, ikkje kranarmen, opplyser arbeidsgjevaren til NRK.

2. Kontrollørar har ulik praksis for korleis dei slår ned på manglar på varslingssystem.

– Nokon gir bruksforbod, andre gir enkel merknad og let dei køyre vidare, seier Halvorsen.

Han seier bransjen lenge har etterlyst at Arbeidstilsynet seier i klårtekst kva alle kontrollørar skal gjere når dei finn at varslinga ikkje fungerer: Skal det då vere bruksforbod på krana?

Arbeidstilsynet hadde ikkje høve til å kommentere dette denne veka.

– M ange udugelege kontrollørar

– Det er mange udugelege kontrollørar i denne bransjen, seier Bjarne Roland.

Bjarne Roland jobbar med å kontrollere kontrollørar, og er ikkje nøgd med alle. Foto: Øystein Otterdal

Han er senioringeniør i Roland Consulting i Kristiansand, som årleg kontrollerer over 2000 kranbilar.

I tillegg kontrollerer han kontrollørane. Han er fagrevisor for to av dei sju sertifiseringsorgana som er tilslutta Samarbeidsgruppa for sertifiseringsorgan (SGS).

– Ofte sviktar det fullstendig når det gjeld kompetansen på det dei skal kontrollere, og på kjennskap til forskrifter, lover og standard, seier fagrevisoren.

Han fortel at dei sju organa også kan ha vidt forskjellige måtar å sertifisere på.

Vil endre etterutdanning for sjåførar

Mona Fagerås i SV støttar å stramme inn og få meir einskaplege kontrollar av kranene som allereie har varslingssystem.

Viss ikkje Arbeidstilsynet kjem med løysingar, vurderer ho å løfte saka på Stortinget.

Av andre tiltak for å hindre ulukker, peikar køyretøypolitisk talsperson Morten Stordalen i Framstegspartiet på at det er best å gjere det lettare å kjøpe nye og sikrare lastebilar «framfor å komme med påbod på eldre køyretøy».

Noregs Lastebileigar-Forbund vurderer no å snakke meir om sikkerheit i haldningsarbeid og etterutdanning blant sjåførane.

– Vi vil ha enno meir fokus på sikkerheit og klargjering av bil før ein køyrer ut på vegen, seier marknadsdirektør Kjell Olafsrud.