Måndag omkom ein 51-årig lastebilsjåfør då han i køyrde inn i ei gangbru i Olsvik i Bergen. Kranen var truleg ikkje nedslått, og reiv dermed gangbrua laus.

Heile betongelementet losna og fall ned på bilen.

Brua var ikkje forankra i endane, men låg laust, slik at den lett kunne bli skjøve sidelengs. Ei rekke gangbruer har tidlegare blitt konstruert på denne måten.

Brannvesenet etterlyser no fleire tiltak for å hindre slike hendingar.

For det er ikkje første gong ein lastebil køyrer inn i ei bru. Seinast i februar slapp føraren frå det med skrekken då han hadde lasteplanen oppe og køyrde inn i ei gangbru over E16 på Sollihøgda i Bærum.

Hendinga fekk Vegdirektoratet, som er del av Statens vegvesen, til å slå alarm.

I mai sende direktoratet eit brev til alle fylka. Dei vart oppmoda om at alle bruer som er sårbare for påkøyrsel blir registrert i ein nasjonal database kalla Brutus.

– Dersom ein hadde forsterka brua med ny konstruksjon som toler påkøyring, hadde jo ikkje dette skjedd.

Det seier Morten Wright Hansen, seksjonssjef for inspeksjon og tryggleik i Vegdirektoratet.

– Ei dødsulukke er éi for mykje, seier han.

Vegdirektoratet sende brevet fordi dei frykta at ei ulukke skulle skje, seier seksjonssjef Morten Wright Hansen. Foto: Frida Gunnestad / Statens vegvesen

– Stor risiko for drepne

Vegdirektoratet skriv at årleg blir bruer påkøyrde og skadde, og nokon gonger fell dei ned. I mai kjende dei til minst eitt tilfelle med personskade.

«Det er likevel stor risiko for drepne eller hardt skadde dersom slike bruer fell ned på underliggande trafikk eller fell ned når det er personar på brua.»

I databasen er rundt hundre bruer registrerte som sårbare for påkøyrsel. Førti av dei er gang- og sykkelbruer.

Det er særleg lette gangbruer av betong eller stål som er utsette viss dei blir påkøyrde.

I brevet etterlyste Vegdirektoratet meir kartlegging av sårbare bruer, gjerne i samband med planlagde inspeksjonar. I tillegg bad dei om løpande tiltak for å hindre påkøyrsel.

«Dette kan til dømes vere høgdehinder, forsterking av brua, heving av brua eller ny bru», skriv direktoratet.

– Vi frykta at det som nå har skjedd, kunne skje. At ei påkøyrd bru kunne falle ned og skade eller drepe sjåførar eller gåande, seier Wright Hansen.

Blomar på staden etter dødsulukka i Olsvik. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Bergen skal sjekke alle bruene

Det er Vestland fylkeskommune som har inspeksjonsansvar for ulukkesbrua i Olsvik, medan Bergen kommune er eigar og har vedlikehaldsansvaret.

Fylkeskommunen opplyser at i Vestland er det ti bruer med same konstruksjon som den i Olsvik. Alle ti er i Bergen. Bruene er bygde i perioden 1976-1985.

Ulukkesbrua er merka i raudt. Dei ti andre som liknar, er blå. Kjelde: Statens vegvesen

– Etter ulukka i går har vi no ein gjennomgang for å sjå og vere sikre på kor vi har liknande bruer, seier Tord Holgernes, fungerande direktør for Bymiljøetaten.

Men eventuelle tiltak vil bli avgjort etter hovudinspeksjonen til hausten – kanskje ikkje før mot slutten av året. Dei hadde ein liknande inspeksjon i 2018.

– Vi skal ikkje berre sjekke tilsvarande bruer, men alle bruene vi har. Brua i Olsvik fekk vi også ein egen rapport på tidlegare i år. Den var mindre detaljert. No skal vi inspisere heile konstruksjonen og bæreevna til bruene, seier Holgersen.

Han seier det kan vere aktuelt å bygge heilt nye bruer.

– Var det overraskande at brua kollapsa som ho gjorde?

– Vi har nesten 200 bruer av forskjellige typar og ikkje minst ulike etableringsår. Vi har ikkje hatt fokus på at bruelementet kan blir dytta over ende, seier den fungerande direktøren.

Bergen kommune skal sjekke alle bruer i kommunen. Denne brua i Olsvik er tilsvarande den som kollapsa i ulukka på måndag. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Tilsynssak mot bedrifta

Arbeidstilsynet opplyser til NRK at dei var på synfaring på åstaden måndag ettermiddag. Dei førebur ei tilsynssak mot bedrifta den omkomne var tilsett i – truleg i løpet av veka.

– Den direkte årsaka kan sjå ut til å vere knytt til bruk av lastebil og kran. Men vi ser også på kva som ligg bak når det gjeld den tekniske delen, utstyret som blei brukt, opplæring, arbeidstid, rutinar for sikkerheit og så vidare.

Det seier seksjonsleiar Runar Hauge ved avdeling for tilsyn.

– Hovudmålet er å hindre at slike hendingar skjer igjen, held han fram.

Årsaka til ulukka i Olsvik kan vere knytt til at krana på lastebilen var oppe. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Lastebilen hadde ikkje alarm

Påtaleansvarleg Benjamin Zuidhoek Larsen i Vest politidistrikt seier til NRK at politiet ser alvorleg på saka.

Dei har fleire hypotesar om kva som har skjedd og årsaka til hendinga, men vil ikkje gå ut med desse fordi det er tidleg i etterforskinga. Politiet samarbeider med Statens vegvesen og Arbeidstilsynet i etterforskinga, og skal mellom anna gjere tekniske undersøkingar på lastebilen.

Den omkomne sjåføren jobba for Steinsenteret Åsane Sand og Singel. I ei pressemelding skriv selskapet at både lastebilen og kranen var godkjende og i god teknisk stand.

– Det var ikkje montert noko varsel eller black box som kan indikere om kranen var oppe ved uhellet. Dette er heller ikkje påkravt, skriv selskapet.