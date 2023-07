Ulykken skjedde på fylkesvei 5210 i Olsvik, vest i Bergen.

Gangbroen har ramlet ned, og ligger oppå førerhuset, det er store materielle skader på lastebilen etter ulykken.

Føreren av lastebilen er bekreftet omkommet, og nærmeste pårørende er varslet. Det var en mann i 50-årene, skriver politiet i en pressemelding.

Etter ulykken pågår det enda omfattende arbeid på stedet av nødetatene og andre.

Trafikken i Bergen vest vil bli påvirket i stor grad. Foto: SILJE ROGNSVÅG / NRK

Store ressurser fra nødetatene rykket ut

– Det som møter oss når vi kommer på stedet er en lastebil med en kran som er oppslått, og en gangbro som er revet ned. Det er nærliggende å tro at det kan ha en sammenheng, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Knut Dahl-Michelsen.

Han understreker at det er for tidlig å fastslå en konklusjon.

– Kriminalteknisk fra politiet rykker ut, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Knut Dahl-Michelsen.

Kriminaltekniker ankom i 10.30-tiden, og begynner å jobbe på stedet.

Det var tidlig klart at det var en dødsulykke, men politiet brukte en del tid på å finne ut hvem sjåføren var, og for å varsle pårørende.

Da NRK kom frem til stedet var det store ressurser fra politi, brannvesen og nødetater som jobbet med bilvraket.

– Hele broen har kollapset, sier vaktkommandør i 110-sentralen, Stian Kvam til NRK.

Gangbroen er stengt etter ulykken. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Ulykke i Bergen Vest

Det blir et omfattende arbeid på stedet, og veien blir stengt i lengre tid, skriver politiet.

Det er ikke skader på andre personer, og det virker som at det ikke var folk på gangbroen, skriver politiet i en Twittermelding.

Ulykken skjedde klokken 09.36 på Olsvikskjenet på fylkesvei 5210.

Politiet vet ikke hvor lenge veien vil være stengt, sier Dahl-Michelsen.

Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på plass på ulykkesstedet. Foto: SILJE ROGNSVÅG / NRK

Olsvik er et boligområde i Laksevåg bydel, vest i Bergen.

– Trafikken i Bergen Vest vil bli påvirket i stor grad. Det er lokal trafikk som går på veien, så de som skal opp til Olsvik vil bli påvirket av dette, sier trafikkoperatør Monica Øksengård.

Trafikkdirigenter er på vei til stedet for å dirigere trafikken vekk fra ulykkesstedet.

Ubehagelig og skremmende

Stian Snarberg bor i området, og hørte ulykken.

– Det var et stort smell, nok til at jeg kunne høre det 150-200 meter unna. Det er ubehagelig og skremmende.

– Jeg har bodd her hele livet, og broen har vært her så lenge jeg har levd. Dette er jo ikke noe man forventer at skal skje. Det er ekkelt, sier han.

Stian Snarberg var i nærheten da ulykken skjedde. Foto: SILJE ROGNSVÅG / NRK

Det var her ulykken skjedde.