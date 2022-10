Det var i september i fjor ble Sunniva Borgen (23) ble funnet hardt skadd i sitt eget hjem i Åsane i Bergen. Etter noen dager på sykehus døde hun til slutt av de alvorlige skadene.

For første gang fikk offentligheten i dag høre ekskjæresten (30) forklare om natten 23-åringen ble drept.

Den tiltalte mannen forklarte seg rolig og detaljert om det som skjedde.

– Det svartnet for meg. Det klikket helt, sa han.

Det hele skal ha startet på et nachspiel.

Sunniva ble funnet hardt skadd inne i leiligheten sin i Åsane natt til 12. september i fjor. Hun døde fem dager senere av skadene. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Drept etter dårlig stemning på nachspiel

Venner og familie av Borgen var på tilhørerbenken for å høre hvordan tiltalte forklarte hvorfor han drepte kjæresten sin.

Denne kvelden møttes de tilfeldig på utestedet Duggfrisk i Bergen. Senere ble det «dårlig stemning» på et nachspiel, blant annet da han avslørte en champagneflaske som skulle være en overraskelse.

Etter at det ble dytting dårlig stemning på stedet dro de to hjem sammen til Sunnivas bolig.

Tiltalte forklarte at de kranglet da de kom hjem.

– Det var mye sinne og frustrasjon som hadde bygget seg opp. Jeg fikk ikke sove på grunn av det, sa han.

Sunniva Borgen og tiltalte var på ulike vorspiel, men møttes tilfeldig på utestedet Duggfrisk i Bergen sentrum. Her blir tiltalte invitert på nachspiel til Sunnivas venner. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Ble mer og mer sint

30-åringen forklarte at han ble mer og mer sint da han lå i sengen. Til slutt bestemte harn seg for å konfrontere henne.

Ifølge tiltalte sa Sunniva at han hadde ødelagt kvelden og vært ufin mot vennene hennes.

Og det er dette som gjør han sint.

Først slår han henne gjentatte ganger i ansiktet. Før han henter kniven på kjøkkenbenken.

– Jeg stikker henne. Så snur hun seg rundt. Men jeg bare fortsetter, sa tiltalte i retten mens han hikstet.

Familiens bistandsadvokat Beate Hamre og mannens forsvarer Torbjørn K. Sognefest under rettssaken. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Sendte SMS: «Alt er fint nå»

Etter nachspielet sender Sunnivas bestevenninne flere meldinger, der hun ber henne ringe om hun skal komme.

Hun skriver at hun har bil og at hun sover med telefonen påskrudd.

Sunniva svarer betryggende: At alt er fint nå.

Aktor Eirik Stolt-Nielsen mener at den hyppige meldingsutvekslingen viser at det ikke har vært en pågående krangel mellom Sunniva og tiltalte da de kom til leiligheten.

Men at sinnet har bygger seg opp inni hodet til tiltalte.

Det siste Sunniva skriver er at hun hører bråk.

– Den meldingsutvekslingen som går kan indikere at det er relativt fredelig i huset, sier Stolt-Nielsen.

– Mener dere at tiltalte forklarer seg uriktig?

– Nei. Poenget var å vise hvor lett han blir provosert. Det kan tyde på at er en krenkbar person, og at det kanskje ikke skulle så mye til for å provosere han, sier han til NRK.

Aktor Eirik Stolt-Nielsen gikk gjennom kommunikasjonen mellom dem på Snapchat og SMS i tiden før drapet. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Ikke helt fornøyd med livet

Tiltalte forklarte at han året før ble deprimert etter han mistet jobben. Det endte med at satt og drakk alene fem-seks dager i uken.

Og når han drakk, ble han sint på Sunniva, venner og familie.

– Jeg var ikke helt fornøyd med livet, sa han.

Aktor gikk gjennom kommunikasjonen mellom dem på Snapchat og SMS i tiden før drapet.

Tiltalte skrev flere sinte meldinger på nattestid. Han kalte henne hore og kom med anklager om at hun hadde vært utro. Påstander hun ikke kjente seg igjen i.

Han mente at han hadde mer følelser for henne, enn hun hadde for han.

Bare én uke før drapet skrev tiltalte til fastlegen sin at han ble sint og utagerende når han drakk alkohol.

Etter drapet har familien til Sunniva opprettet et fond for å hedre minnet hennes.