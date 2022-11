I september i fjor ble 23 år gamle Sunniva Borgen funnet svært stygt skadet i sin egen bolig i Åsane i Bergen.

Skadene var så store at hun døde etter noen dager på sykehus.

Den tidligere kjæresten hennes ble nylig dømt for drapet. Han hadde erkjent at det svartnet for ham og at han gikk til angrep på henne med kniv.

I rettssaken mot 30-åringen kom det frem at han brukte totalt fire kniver i angrepet, og at Borgen ble utsatt for nesten 50 knivskader.

Nå er det klart at den han anker dommen fra tingretten. Det bekrefter forsvareren til NRK.

Mener 17 år er for mye

Forsvarer Torbjørn Sognefest og den tidligere kjæresten mener dommen er for streng. De sammenligner med hva som har vært vanlig rettspraksis i Norge tidligere.

– Den domfelte har valgt å anke straffeutmålingen. Det er snakk om en avgrenset anke, sier Sognefest til NRK.

Forsvarer Torbjørn Sognefest og familiens bistandsadvokat Beate Hamre fra dagene i retten. Nå kan det bli en ny rettsrunde i Borgen-saken. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Det betyr at 30-åringen kun anker selve lengden på straffen, ikke spørsmålet om han er skyldig eller ikke.

Aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen kalte drapet «bestialsk» og ba om 16 års fengsel for den tiltale. Grunnen: Drapet skjedde uten foranledning.

I dommen gikk tingrettens dommer svært grundig gjennom hendelsesforløpet.

I skjerpende omstendigheter trakk retten frem at den dømte forlot henne uten å ringe ambulanse, og at han var utagerende da politiet kom frem. Drapet beskrives også som svært brutalt.

«Tiltalte byttet kniv tre ganger fordi stikkene var så harde at knivene ble ødelagt», bemerker retten i argumentasjonen om straff.

I straffeutmålingen viser tingretten til en dom fra Høyesterett i 2017, der en person ble dømt til 18 år fengsel. Så trekker de fra ett år for tilståelsen til 30-åringen og derfor landet de på 17 års fengsel for drapet på Borgen.

Kaller det «et nytt straffenivå»

I tingretten argumenterte forsvareren for at 15 års fengsel var passende straff.

– Straffen som tingretten utmålte er slik vi ser det ikke i samsvar med rettspraksis. Dette blir tydelig når tingretten utmålte strengere straff enn aktor sin påstand, sier Sognefest om årsaken til anken, før han legger til:

– Om det skal etableres et nytt straffenivå for drap i Norge bør dette skjer etter signal fra enten lovgiver eller Høyesterett.

Familien til Sunniva Borgen var lettet etter dommen.

– De er lettet over at saken er over, selv om de alltid vil leve med tragedien og tapet over Sunniva, sa bistandsadvokat Beate Hamre til NRK da den kom.