Gulating lagmannsrett forkaster anken i Sunniva Borgen-saken.

Det opplyser statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen til NRK.

En 30 år gammel mann ble dømt til 17 års fengsel for drapet på 23 år gamle Sunniva Borgen i Åsane 12. september 2021.

Mannen anket dommen fordi han mente straffen var for streng. Den blir nå stående.

– Totalt sett må jeg si at jeg er fornøyd med lagmannsrettens avgjørelse, sier statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen til NRK.

Han var aktor i saken.

«Bestialsk»

Stolt-Nielsen beskrev drapet som «bestialsk», og at det skjedde uten foranledning. Den dømte brukte fire ulike kniver under drapet.

Da en kniv gikk i stykker, hentet han en ny kniv. Også den ble ødelagt.

Aktor ba om 16 års fengsel, men Hordaland tingrett dømte mannen til et års strengere straff.

Partene i saken har vært helt uenige i utgangspunktet for straffen.

Den brutalte måten drapet ble gjennomført blir også trukket frem i den ferske avgjørelsen.

Gjerningsmannen ble jaktet ned av politiet og arrestert utenfor leilighetsbygget i Åsane i Bergen etter drapet. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

«På grunn av de skjerpende omstendighetene har tingretten tatt et utgangspunkt i en straff av fengsel i 18 år. Lagmannsretten er enig i dette utgangspunktet. Tingretten har gjort et fradrag i straffen med ett år på grunn av domfeltes tilståelse. »

Familien i uttalelse: Fremdeles sterkt preget

Familien til Borgen har fulgt rettssaken både i tingretten og lagmannsretten tett, og vært åpen om hvordan den har preget dem.

Deres bistandsadvokat Beate Hamre kommer i dag med en uttalelse til NRK om anken.

– De er tilfreds over at anken ble forkastet og at lagmannsretten, på samme måte som tingretten, fant at drapet ble utført under særdeles skjerpende omstendigheter.

De trekker også frem den måten drapet ble gjennomført på.

Det var stort oppmøte da Sunniva Borgen ble gravlagt 30. september Foto: Sigurd Hamre / NRK

– Familien er fortsatt sterkt preget over tapet av Sunniva og den brutale måten hun ble frarøvet livet på, sier Hamre.

Kan havne i Høyesterett

Den dømte ekskjæresten til Borgen byttet forsvarer underveis i rettssaken.

Den nye forsvareren John Christian Elden har ment at dommen som ble gitt ikke stemte overens med hva som er vanlig praksis i Norge.

Det synspunktet førte altså ikke frem.

Nå har drapsmannen og hans forsvarer 14 dager på å vurdere å anke saken til Høyesterett.