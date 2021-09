– Etter at familien ble varslet om den særdeles grove og brutale voldshendelsen forrige søndag, har de våket over henne dag og natt. De er nå i en bunnløs sorg over å ha mistet en ung, livsglad og ressurssterk jente på en slik grusom og og tragisk måte.

Det sier familiens bistandsadvokat, Beate Hamre.

Et familiemedlem av den avdøde kvinnen skriver dette på Facebook:

Lillesøster, storesøster, barnet vårt, bestevenn

Du, den snilleste av de snille, den vakreste av de vakre,

den energiske, den omsorgsfulle.

Du,- vårt alt.

Du er uendelig kjærlighet.

Du vandret videre i går 17 september.

Aldri har Bergensnatten vært vakrere! Fordi du danset for oss, på himmelen

Vi vil alltid bære deg med oss videre i hjertet, tankene og minnene.

Vi elsker deg for alltid.

Mamma, Pappa, lillebror og storebror

ETTERFORSKER: Lokalt politi og Kripos har jobbet hele uken på åstedet i leiligheten i Åsane i Bergen. Foto: Bergen Foto og Media

Endret siktelse til drap

– Fredag kveld fikk politiet melding fra Haukeland om at kvinnen som ble funnet hardt skadet i en leilighet natt til søndag døde av skadene. Politiet har ikke fått avhørt kvinnen og nå vil jeg be om at det gjennomføres en obduksjon av henne.

Det sier politikadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen til NRK.

Det var forrige søndag politiet rykket ut til en leilighet på Nyborg i Åsane og pågrep en mann for drapsforsøk på kvinnen i tyveårene.

Mannen skal ha knivstukket kvinnen en rekke ganger inne i leiligheten.

Kvinnen ble svært alvorlig skadet og sendt til Haukeland Universitetssykehus med ambulanse.

– Så har vi i dag endret siktelsen mot siktede fra drapsforsøk til drap. Han har ikke vært avhørt siden han ble pågrepet, han ble i dag informert om den nye siktelsen av sin forsvarer, seier Dahl-Michelsen.

TOK UT SIKTELSE: Politiadvokat Svein Arne Dahl Michelsen møtte pressen lørdag formiddag. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Ingen avhør

Politiet har ikke planlagt noe avhør av han i dag og de slår fast at det er uklart når det kan bli.

Kripos har i løpet av de siste dagene arbeidet med åstedsundersøkelser og det er foretatt nye beslag på åstedet.

– Politiet kan av hensyn til etterforskingen ikke opplyse hvilke beslag som er gjort eller hvilke undersøkelser Kripos har bistått med. Politiet vil i den videre etterforskingen fortsette med vitneavhør, samt gjennomgå og analysere elektroniske spor.

Ifølge politiet bodde ikke kvinnen og den siktede mannen sammen, men hadde en relasjon til hverandre.

Han ble fremstilt for fengsling mandag og er varetektsfengslet i fire uker.

Lørdag ble mannen orientert av sin advokat, Torbjørn Sognefest, om at kvinnen var død og at han nå er siktet for drap.

– Dette var jo det verst tenkelige utfallet, er Sognefest sin korte kommentar til NRK.

NRK har fått bekreftet fra politiet at mannen ikke er tidligere domfelt.

OMFATTENDE: Krimteknikere ved inngangen til blokken der drapet skjedde. Foto: Bergen Foto og Media

Ba om bistand fra Kripos

Politiet ble varlset om voldshendelsen klokken 04.41 natt til søndag. Da hadde naboer hørt mye bråk fra leiligheten.

Da NRK snakket med politiadvokat Svein Arne Dahl Michelsen torsdag, var han tydelig på at det var en dramatisk situasjon på åstedet.

– Politiet måtte bruke pepperspray og tre politibetjener for å pågripe han. Situasjonen eskalerte. Han var ved adressen og politiet forstod at det var han de skulle snakke med.



Én nabo opplyste til NRK på stedet at vedkommende våknet av mye bråk fra leiligheten.



Politiet gjennomsøkte leiligheten med mannskap og hunder. Dagen etter meldte politiet at de hadde tatt beslag av en gjenstand på åstedet i Åsane.

Tirsdag ba politiet om bistand fra Kripos til åstedsundersøkelsene.