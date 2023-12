Strengare reglar for utanlandsk transport

Mímir Kristjánsson, Raudt

– Dei norske turbuss-reglane har vore ekstremt liberale så langt. Derfor er det veldig bra, men også på høg tid at regjeringa no strammar dei inn. Men det er ingen grunn til å ikkje innføra like strenge reglar som Danmark. Då kunne me stått saman – og sterkare – opp mot EU. Arbeidarpartiet peika på den danske modellen før stortingsvalet, derfor er me skuffa over at dei norske reglane ikkje blir like strenge. Ei undersøking frå 2021 viser at berre 14 prosent av dei utanlandske sjåførane får lønn etter norske standardar, då trengst det kraftig lut til for å få heva lønna og stoppa den sosiale dumpinga.

Mona Fagerås, samferdselspolitisk talsperson i SV

– Me har etterlyst denne typen innstrammingar i transportbransjen lenge og er dermed er positive til dette grepet. Me er nøydde til å strekkja oss langt for å stansa useriøse aktørar i denne bransjen. Aktørar som skaper frykt for dårlegare arbeidsvilkår, meir innleige, meir mellombelsordningar og svakare tilknyting til arbeidslivet. Så dette er på mange måtar berre eitt første steg for å betra arbeidsforholda. Neste steg vil vera at Nygård også ser på forholda i bodbilbransjen. Her er det mykje å ta tak i.

André N. Skjelstad, samferdselspolitisk talsperson i Venstre

– Me er positive til at det kjem ei innstramming i kabotasjeregelverket for persontransport i Noreg. Samferdselsdepartementet starta arbeidet med å stramma inn dette regelverket då Venstre sat i regjering, så det er bra dette no kjem på plass.

Frank Sve, Frp

– Vi meiner dette er fornuftige endringar som vil bidra til betre konkurransevilkår i bransjen.

Jan-Terje Mentzoni, direktør i Noregs lastebileierforbund

– Me støttar alle intensjonar om å sikra gode arbeidsvilkår for sjåførar, og meiner dette er svært viktig for også å leggja til rette for rekruttering til yrkessjåføryrket. Me har nytta kjennskapen vår til forholda langs norske vegar i argumentasjonen vår for å få på plass eit betre regelverk. Me samarbeider også godt med styresmaktene i det daglege og gjennom arbeidet i treparts bransjeprogram for transport.