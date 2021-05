Vegtransportaktører som ikke følger regelverket bidrar til dårlige arbeidsvilkår for sjåførene og hindrer rettferdig konkurranse i næringen. Slik useriøs virksomhet kan også være en fare for trafikksikkerheten, og ha andre negative konsekvenser for samfunnet. Vi er gjort kjent med at deler av vegtransportsektoren har særlige utfordringer med useriøs virksomhet. Blant annet har Arbeidstilsynet avdekket at mange utenlandske sjåfører som kjører kabotasjetransport innenlands i Norge, får for lite betalt. Regjeringen har hatt fokus på disse utfordringene gjennom flere år, og har innført en rekke tiltak, blant annet for å effektivisere kontrollen med vegtransportnæringen.

Kabotasje er transport mellom to steder i et annet land enn der transportøren er etablert. Markedsadgangen for buss er regulert gjennom felleseuropeiske regler. EØS-transportører kan fritt kjøre passasjerer til og fra Norge med turbuss, og midlertidig kjøre kabotasjeoppdrag innenfor Norges grenser. "Midlertidig" er ikke nærmere definert i regelverket og har vist seg å være utfordrende å kontrollere. Vi har derfor merket oss med interesse at danske myndigheter fra 1. november 2019 strammet inn sin nasjonale fortolkning av kabotasjereglene for buss.

Som samferdselsministeren svarte på spørsmål fra Øystein Langholm Hansen 25. februar, vurderer Samferdselsdepartementet om Norge skal legge til grunn en lignende eller tilsvarende tolkning. Dette vil avhenge blant annet av hvordan EU-kommisjonen reagerer på Danmarks definisjon av midlertidig kabotasje. Arbeidet med denne vurderingen har imidlertid blitt noe forsinket i departementet som følge av nødvendige prioriteringer under covid-19-pandemien.

Markedsadgangen for godstransport på vei er også regulert av felleseuropeiske regler. Adgangen til å utføre kabotasjeoppdrag er avgrenset i regelverket. Utenlandske lastebiler som kjører internasjonale (grensekryssende) transportoppdrag kan etter at de har losset den internasjonale lasten utføre 3 kabotasjeturer i løpet av 7 dager. Norge har sammen med likesinnede nord- og vest-europeiske land i Road Alliance arbeidet for å påvirke utviklingen av nytt EU- regelverk på vegtransportområdet. EU vedtok i juli 2020 første del av Mobilitetspakken. Regelendringene har som formål å forbedre arbeids- og næringsvilkårene i vegtransportsektoren, fremme lik konkurranse, hindre sjåførtretthet og sikre mer effektiv håndheving gjennom klarere regler og bedre kontrollverktøy. Dagens kabotasjeregler for godstransport strammes inn ved at det det innføres en karanteneperiode på 4 dager fra siste kabotasjeoppdrag er losset til et utenlandsk kjøretøy igjen kan benyttes i kabotasjekjøring. De nye reglene trer i kraft i EU 21. februar 2022. Samferdselsdepartementet har sammen med Statens vegvesen startet arbeidet for å innlemme det nye regelverket i EØS-avtalen og gjennomføre reglene i norsk rett.