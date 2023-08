Ny strid om reglane for utanlandsk transport

Jim Klungnes, leiar i Yrkestrafikkforbundet

– Problemet er ikkje primært regelverket. Vi bør heller bruke tid og energi på tiltak for å få alle aktørane til å følgje dei reglane som finst. Det er mykje vi kan gjere viss det berre er politisk vilje nok. Det vi treng er mykje strengare kontroll av utanlandske vogntog i Noreg og langt sterkare sanksjonar når reglane blir brotne. Dessverre har Arbeidstilsynet og Vegvesenet altfor få ressursar til å kontrollere og sanksjonere. Dei store transportørane køyrer tusenvis av turar og om dei då blir tekne ein gong innimellom og får eit førelegg eller ei bot så betyr det null og niks. Det må svi å bryte lova. Eg oppmodar Raudt og dei andre partia til heller å ta ordentleg tak i dette.

Jan-Terje Mentzoni, viseadm. direktør i Noregs Lastebileier-forbund

– Dagens kabotasjeregelverk er eit viktig verktøy for å motarbeide sosial dumping over tid. EUs tidlegare kommisær for transport i åra 2010-14, Siim Kallas, kom opphavleg med eit forslag om totalt frislepp, noko som ville ført til fri flyt utan kontroll. Konsekvensane av det hadde vorte omfattande sosial dumping, utnytting av arbeidstakarar og ei undergraving av den norske modellen. NLF og samarbeidsorganisasjonane våre i Europa fekk heldigvis gjennomslag for endringar, og EU innførte regelverket vi har i dag. Vi støttar alle intensjonar om å sikre gode arbeidsvilkår for sjåførar, og meiner dette er svært viktig for også å leggje til rette for rekruttering til yrkessjåføryrket. Dei brota som er avdekte både av Arbeidstilsynet og av SVV Krimseksjon er vi glade for at er avdekte, og vi har nytta kjennskapen vår til forholda langs norske vegar for å få på plass eit betre regelverk.

Nils Kristen Sandtrøen, transportpolitisk talsperson i Arbeidarpartiet

– Regjeringa jobbar saman med næringa for å rydde vekk sosial dumping og luke bort useriøse eller kriminelle aktørar. Slik kan sjåførane våre som gjer viktig arbeid på vegner av fellesskapen, få tryggare inntekter. Samtidig kan vi alle kan få auka tryggleik på vegane med endå betre seriøsitet i bransjen.

Alfred Bjørlo, Venstre

– Venstre støttar ein snarleg gjennomgang av kabotasjeregelverket. Det er ingen tvil om at det må sterkare lut til for å få bukt med dei ulovlegheitane som er avdekt i bransjen. Men i motsetnad til Raudt, som vil køyre på med kampen sin for å undergrave EØS-avtalen «over hovudet» på partane i arbeidslivet, såg ønskjer vi å gjere dette i samarbeid med NHO Transport og dei tilsetje i norsk transportbransje sine organisasjonar, og innanfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Venstre vil sterkt oppmode regjeringa til å lytte meir til partane i arbeidslivet i transportbransjen enn til dei mest ekstreme EØS-motstandarane i Raudt.

Mona Fagerås, transportpolitisk talsperson i SV

– Det er klart det hastar å rydde opp i kabotasjetransporten, men SV tenkjer at det er viktig å lytte til fagrørsla i denne saka, det er trass alt arbeidsplassane deira det er snakk om. SV meiner at noko av det viktigaste no er å rydde opp i turbussnæringa, der det er fritt fram for å køyre låglønnsbussar frå utlandet utan ordentleg regulering. Derfor har vi også foreslått det på Stortinget, men eit fleirtal synest dessverre at dagens kappløp mot botnen er akseptabelt. Vi kjem til å halde fram med å jobbe mot sosial dumping i transportsektoren, men då trengst det også meir pengar til å overhalde at reglane faktisk blir følgde. For det har komme mange gode endringar i det siste, no må det berre følgjast opp i praksis.

Mímir Kristjánsson, Raudt

– Det er rett at Noreg ikkje kan stengje for kabotasje permanent når vi er med i EØS. Men vi kan stengje for kabotasjekøyring mellombels, viss grunnane er tungtvegande nok. I dette tilfellet er grunnane svært omfattande sosial dumping, som i tillegg til å ramme arbeidsfolk også forseinkar det nødvendige grøne skiftet. Formålet er altså å rydde opp i sosial dumping og å innføre nye strengare reglar for kabotasje. Sanninga er at vi har aldri har utforska dette handlingsrommet innanfor EØS-avtalen, så dette er eit spørsmål om politisk vilje. Når det gjeld å få aktørane til å følgje dei reglane som finst, meiner vi at døgnkontinuerleg kontroll ved grensa og kraftige bøter og sanksjonar for transportkjøparar som ikkje følgjer ettersjåplikta, er nettopp slike tiltak.