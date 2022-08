NVE: Kan ikke stoppe strømeksport på grunn av høye priser

NVE har mandag sendt sine faglige vurderinger om handlingsrommet for begrense kraftoverføringen til utlandet til Olje- og energidepartementet.

De vurderer det slik at EØS-avtalen åpner for eksportrestriksjoner «når relevante hensyn tilsier det».

– Etter vårt syn er forsyningssikkerhet et slikt relevant hensyn, mens beskyttelse mot høye priser ikke er det, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE i en pressemelding.

For at en restriksjon skal være lovlig, må den kunne bedre forsyningssikkerheten.

– Et viktig element i den vurderingen er at den ikke skal gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig forsyningssikkerhet.

Kjetil Lund er direktør i NVE. Foto: Kjartan Rørslett

I tråd med EØS

En eventuell stopp i eksporten må gjøres i tråd med EØS-regelverket, understreker NVE.

Det er også viktig med forankring hos våre naboland, mener direktoratet.

– Dersom en eventuell norsk eksportrestriksjon fører til mottiltak fra andre land, kan virkningen bli at forsyningssikkerheten vår svekkes, snarere enn styrkes, sier Lund.

Lav produksjon i sør

Vannstanden i flere norske kraftmagasin har lenge ligget under normalt nivå for sesongen. I Sør-Norge har fyllingsgraden vært historisk lav.

Det har i sommer blitt innført en rapporteringsordning for kraftprodusenter i landsdelen.

NVE skriver i sitt svar til departementet at de første rapportene viser at det for tiden produseres svært lite vannkraft fra magasiner som er relevante for forsyningssikkerheten til vinteren og våren.

Det gir altså ikke grunnlag for politiske tiltak som å stanse overføringer til utlandet.