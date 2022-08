Fleire vil granske Statnett for å ha «villeia» folket

– Viss vi hadde visst det vi veit i dag, så er det lite truleg at nokre norske politikarar hadde vore for å byggje desse to siste kablane. Statnett har analysane sine ut ifrå modellane sine, men det er eit faktum at ein tettare integrasjon med den europeiske energimarknaden gjer Noreg meir sårbart for ei utvikling som er utanfor kontrollen vår.

Sjølv om kraftmarknaden i hovudsak har fungert godt etter 1991, ser vi at det har svakheitene sine i ein krisesituasjon. Derfor er det viktig for Senterpartiet å ha kontroll over krafta slik at vi kan sikre befolkning, næringsliv og industri det grunnleggjande behovet for fornybar straum til levelege prisar til kvar tid. At regjeringa no vil redusere krafteksporten når fyllingsgrada er kritisk låg er i så måte eit heilt rett tiltak for å sikre den nasjonale beredskapen.

Vidare har regjeringa nedsett ein energikommisjon. Den skal mellom anna sjå på korleis utanlandskablane påverkar norske kraftprisar. Vi ser fram til dens konklusjonar, og ein etterfølgjande debatt om korleis vi kan nå målet til regjeringa om nok og billig kraft til folk og industri.