Strandsone-bråk skaper press om å grunnlovsfeste allemannsretten

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

– Vi er samd med DNT Ung i at allemannsretten bør grunnlovsfestes, og at vi uansett er bekymra for gradvis underminering av denne grunnleggjande retten til fri ferdsel, særleg gjennom nedbygging og ulovlege ferdselshindringar, spesielt i strandsona, men også gjennom anna utbygging i utmark, som hytter og anlegg.

Christian Steel, Sabima

– Allemannsretten er ein grunnleggjande norsk verdi, der alle omsynsfullt kan nyte gledene til naturen uavhengig av økonomi og eigarskap. Dette burde absolutt grunnlovsfestes! Grunnlova seier at alle har rett til «ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir bevart». Dette heng saman, og det vil på veldig mange måtar vere ein stor verdi for folk flest om vi tek mykje betre vare på naturen enn vi gjer i dag.

Emil Kvebæk Øvretveit, Natur og Ungdom

– Me støttar DNT ung og deira resolusjon heilhjarta. Det er på tide at allemannsretten blir grunnlovfesta. Ikkje berre på tide, men også på overtid, for denne retten me hegnar så godt om blir stadig truga av privatisering og ulovleg utbygging. Retten til natur og naturopplevingar er det både politisk og folkeleg einigheit at me må vareta, så det er viktig at stortingspolitikarane gjentek vedtaket frå førre periode og grunnlovsfestar allemannsretten.

Sofie Marhaug, Raudt

– Jo meir ein vatnar ut allemannsretten, desto sterkare blir behovet for strengare lovgiving. Dette hadde vore løyst om ikkje presset for privatisering var så veldig. Når natur blir bygd ned stykkevis og delt, er vi nøydde til å ta vare på allemannsretten fullt og heilt.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

– Allemannsretten er viktig for friluftsliv, folkehelse og for folks mulighet til å bli kjent med naturen. Men like viktig er det å sikre at alle faktisk har tilgjengelig natur i nærområdene sine. Det er et samfunnsproblem at dette ikke blir tatt nok på alvor av ansvarlige myndigheter.