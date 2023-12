Alfred Bjørlo (V), stortingsrepresentant

– Det ser ut som eit praktisk gjennomførleg forslag som oppfyller intensjonen om å drive fram nullutsleppsløysingar og kuttar utslepp, samtidig som det i større grad enn det opphavlege framlegget sikrar den svært store lokale verdiskapinga knytt til cruise i og rundt verdsarvfjordane. Så eg og Venstre vil rose Sjøfartsdirektoratet for eit godt arbeid. Oppdraget er utført med kløkt og sunt sjømannsvett.

Olve Grotle (H), stortingsrepresentant

– Endeleg ser det ut til å bli ei akseptabel løysing på noko som har lagt som ei mørk sky over Flåm i lang tid. Den tilrådde løysinga greier å halde fast ved målet om nullutslepp, og samtidig få til eit praktisk og gjennomførleg ordning som ikkje vil strupe all cruiseaktivitet. Så må det seiast at regjeringa ikkje har følgt opp Stortinget sine vedtak om å legge til rette for landstraum, og at det framleis er ein jobb å gjera her. Vi vil i åra som kjem oppleva at batteriteknologien blir stadig betre, og må premiere dei som greier å oppnå faktisk nullutslepp.

Bjørn Lødemel, dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd

– Det er svært gledeleg at Sjøfartsdirektoratet har teke omsyn til dei gode og konstruktive høyringsinnspela som har kome og at dei no har ei tilråding som kan gjere det mogeleg både å halde fram med cruisetrafikk og ikkje minst legge til retter for landstraum i Flåm. Norways Best og Aurland Hamnevesen KF saman med Aurland kommune har gjort eit svært imponerande arbeid med sine høyringssvar og møtt dei utfordringane som har lege i saka på ein offensiv og god måte. Sogn og Fjordane Næringsråd forventar at Klima- og miljødepartementet følgjer opp Sjøfartsdirektoratet si klare tilråding. Vi ber også om at det kjem ei rask stadfesting og endeleg avgjerd slik at planlegginga av cruisetrafikken dei komande åra kan halde fram for fullt.

Arve Tokvam, styreleiar i Aurland Næringsråd

– Dette gir grunn til optimisme. Dersom forslaget blir vedteke, så betyr det at Aurland Hamnevesen kan bygge landstraumanlegg i Flåm. Det betyr også at det er grunnlag for å realisere den innovative energihub-løysinga som er utvikla for Flåm, som lokale aktørar har delteke aktivt i. Ei realisering av den løysinga vil kunne bety stor reduksjon i klimagassutslepp både på sjø og land. Så dette er ei løysing som gir reiselivsmiljøet i Flåm moglegheit til å vere i førarsetet på berekraftig reisemålsutvikling, samstundes som det tek vare på lokal verdiskaping. Det er fortsatt ein del ting som ikkje er avklart med det nye regelverket, mellom anna for Bergensbåten, som er viktig for Flåm. No skal dette gjennom politisk handsaming før det blir endeleg vedteke. Vi må ha tillit til at politikarane lyttar til den tydlege tilrådinga frå Sjøfartsdirektoratet.

Ove Trellevik (H), stortingsrepresentant

– Dette vitnar om at Kystverket har lytta til høyringsinnspela, men dette er på ingen måte tilfredsstillande i forhold til Stortingets vedtak. Stortinget har vore tydeleg på at verdsarvfjordane skal sikrast som anløpshamn for cruisebåtar også etter 2026, mellom anna ved at staten sikrar etablering av landstraum i Flåm. Her er regjeringa langt frå å innfri Stortinget sitt vedtak. Sjøfartsdirektoratet peikar på biogass som ei løysing fram til 2035, men Menon har i si vurdering vist at biogass berre flyttar cruisetrafikken ut av verdsarvfjordane og til andre norske fjordar utan tilsvarande krav. Og at dette gir negative konsekvensar for verdiskapinga, sysselsetjinga og busetjinga knytt til destinasjonane Flåm og Geiranger. I Aurland er 70 prosent av næringslivet knytt til reiseliv og derfor er det nødvendig at tiltaka som blir føreslåtte sikrar verdsarvfjordane som anløpshamn for cruisebåtar også etter 2026. Stortinget har peika på at landstraum er eit slik tiltak som kan bidra til å sikra anløp, og i budsjettinnstillinga kritiserer Høgre regjeringa for manglande oppfølging av Stortingets vedtak på dette området.

Sivert Bakk, dagleg leiar i Flåm Utvikling

– Me er glade for at Sjøfartsdirektoratet har tatt våre høyringsutspel i betraktning i si faglege anbefaling, og at dei også baserer sitt framlegg på EU sitt regelverk om klimagassutslepp. Me opplever næringsliv og Aurland Kommune som samstemte i at eitt regelverk som famnar breiare enn kun verdsarvfjordane ville gitt større klimaeffekt totalt sett. Samtidig vil dette legga til rette for ei større satsing på miljøtiltak lokalt med ein grøn energihub både til vanns og på land med landstraum til cruise som utløysande faktor.

Einar Arve Nordang (H), ordførar i Stranda

– Dette er svært positivt. Det er svært få skip som går på berre biogass, etter det eg kjenner til er det berre 17 stykk og ingen av dei er i Europa. Dersom dette forslaget står seg, vil det opna for at langt fleire skip kan gjesta regionen.

Tor Mikkel Tokvam, hamnesjef i Aurland

– Dersom denne tilrådinga vert vedteke, er konsekvensen at Flåm varetek tilstrekkeleg cruisetrafikk til at landstraum for cruise kan realiserast, og at vi kan byrje arbeidet med å realisera prosjekta som skal til for at vi blir ein energihub for reiselivet i framtida.