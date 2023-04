Strid i cruisebygda om dei skal ut av verdsarvlista

Berre tre gonger tidlegare har nokon blitt strokne frå verdsarvlista, sist gong i 2021 då Verdsarvkomiteen slo ned på høghus-fortettinga i Liverpool.

I Aurland sitt tilfelle kjem presset andre vegen – frå kommunen sjølv.

I Sogn Avis identifiserer to Arbeidarparti-toppar verdsarvstatusen til Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden som «rota» til at det lokale sjølvstyret er sett ut av spel.

Vidare klager dei over at verdsarven «blir brukt som brekkstong» for meir eller mindre gode tiltak som kommunen berre må finne seg i.

– Det er eit drastisk steg å gå til. Men vi må bli høyrde, seier Kjell Bøe Bjørgum, ordførarkandidat for Aurland Ap, til NRK.

Noreg har i dag åtte inskripsjonar på Unescos liste over kulturarven i verda.

Verdensarv i Noreg Ekspandér faktaboks Noreg har åtte stader på UNESCOs liste over kultur- og naturarven i verda: Bryggen i Bergen (1979)

Urnes stavkyrkje (1979)

Røros bergstad og Circumferensen (1980 og utvida i 2010)

Bergkunsten i Alta (1985)

Vegaøyan (2004)

Struves meridianboge – fire norske punkt (2005)

Vestnorsk fjordlandskap – Geirangerfjorden og Nerøyfjorden (2005)

Rjukan-Notodden industriarv (2015) Dei fire første norske verdsarvstadene er kulturstader. I 2004 fekk Noreg sitt første kulturlandskap på lista – Vegaøyan. Vestnorsk fjordlandskap er det første naturområdet Noreg har fått på lista. Kjelde: Unesco.no

I 2005 vart Nærøyfjorden innlemma på verdsarvlista, med Dronning Sonja som Høg beskyttar. Her saman med tidlegare Aurland-ordførar Olav Ellingsen (Sp). 18 år seinare seier Ellingsen, som i dag er styreleiar i Aurland hamnestell, at kommunen kan hende hadde vore betre tent om dei ikkje vart sett på verdskartet. Foto: Arne Veum

– Bør gjere det vi kan for ikkje å ha statusen lenger

Bakgrunnen for konflikten er den såkalla Nullutsleppsforskriften som seier at cruiseskip og ferjer skal segle utsleppsfritt i norske verdsarvfjordar «seinast innan 2026».

Forskrifta vart vedteken av Stortinget i 2018, til protestar frå fleire «cruise-bygder» som gjorde forsøk på å utsetje fristen til 2030, utan hell.

I eit nytt forslag til overgangsordning har Aurland foreslått ein mjukare innfasing av reglane for å få betre tid til å områ seg.

I mars drog ordførar Trygve Skjerdal (Sp) i eigen person til departementet for å overlevere den «mindre rigide» Miljøpakken til klimaminister Espen Barth Eide (Ap).

– Rapporten fekk mange lovord, men lite tilbakemeldingar på om han vert lagt til grunn i det vidare arbeidet, seier Skjerdal til NRK.

I mellomtida går kost-nytte-analysane i Aurland høgt – om gevinstar og haker ved verdsarvstatusen, og om det er mogleg å seie opp avtalen.

Monica Finden, som er gruppeleiar i Aurland Høgre, seier det er «krise» for kommunen om dei må seie farvel til cruisetrafikken frå 2026.

– Om dei negative konsekvensane er større enn gevinsten ved verdsarvstatusen, så bør vi gjere det vi kan for ikkje å ha statusen lenger, seier ho.

Reiselivsekspert Odd Roar Lange seier mange ville «gitt høgrearmen» for ein UNESCO-status.

– Mange ville gjort nesten kva som helst for å kome inn på lista. No ser det ut som nokre politikarar har lyst til å gjere kva som helst for å kome ut av lista, og det er nesten heilt uforståeleg, seier han.

– Det beste er om ordninga vart skrota Ekspandér faktaboks Frode Bekkestad, Høgre – Dersom verdsarvstatusen står i vegen for båt- og cruisetrafikk, må vi om nødvendig vurdere oppheving av statusen. David Underdal, Sp – Eg har trua på at ei overgangsordning vil leggje til rette for framleis cruise-anløp og sikre ei berekraftig etablering av landstraum, i tråd med stortingsvedtaka. Om poenget er å betre klima, miljø, og omdømet til verdsarven, så er det det soleklart beste alternativet. Terje Hilstad, Sp – Det beste er om begge ordningane vart skrota. Men det kjem sjølvsagt ikkje til å skje. Verdsarvstatusen kan kanskje kommunen klart å avskaffa eller å vanskjøtta nok til at han forsvinn, men vernet er det dessverre urealistisk å få oppheva. Rita Berstad Maraak, Hamnesjef i Stranda – Stranda hamnestell er oppteken av å finne rette tiltaka for at vi framleis skal ha cruisetrafikk i Stranda kommune sitt sjøområde – også etter 2026. Vi har presentert fleire gode tiltak for både Sjøfartsdirektoratet, departement og politikarar. Vi er på lik linje med mange, opptekne av vern og berekraft, men ser at både arbeidsplassar og busetjing kan bli ei utfordring i nokre år, inntil cruiseskipa igjen kan segle inn fjorden når teknologien for store skip er tilgjengeleg. Vi har sett at debatten rundt verdsarv ville kome, men ventar den endelege høyringa frå Klima- og miljødepartementet.

– Verdsarvstatusen er ikkje eit abonnement du ringjer for å seie opp. Dersom vi oppfører oss slik at UNESCO tek frå oss statusen, trur eg det ville setje oss eit særs flautt lys, seier Trygve Skjerdal (Sp). Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Vi har sett at debatten vil kome

David Underdal er varaordførar Aurland kommune og styreleiar i Nærøyfjorden Verdsarvpark.

Han karakteriserer debatten om å droppe verdsarvstatusen som «lite konstruktiv».

– Vi vil forvalte verdsarven lokalt, ikkje setje han i spel, seier han.

Han legg til at det er «feil» å hekte global klima- og miljøpolitikk på verdsarven-statusen, og at særreglar knytt til verdsarven må ha effekt i det same området.

Ein kronglete køyretur nordover, til like ikoniske Geiranger, er det teikn til at den same debatten kan vere på veg:

– Vi har sett at debatten rundt verdsarv vil kome, men ventar den endelege høyringa frå Klima- og miljødepartementet, seier hamnesjef Rita Berstad Maraak.

I mars drog ordførar Trygve Skjerdal (Sp) i eigen person til departementet for å overlevere den «mindre rigide» Miljøpakken til klimaminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Gale å bruke verdsarvstatusen som syndebukk og hoggestabbe

– Verdsarvstatusen er korkje vern eller vedtaksorgan, seier Aurland-ordførar Skjerdal.

Han seier det er Stortinget som må vere adressat for klagemål og skuldingar («det er dei som rir kjepphestar»), og at det er gale å bruke verdsarvstatusen som «syndebukk og hoggestabbe for politisk uklokt prinsipprytteri».

Han legg til at verdsarvstatusen er tildelt gjennom ein lang internasjonal prosess og at marknadsføringsverdien er «større og viktigare enn vi anar».

– Verdsarvstatusen er ikkje eit abonnement du ringjer for å seie opp. Dersom vi oppfører oss slik at UNESCO tek frå oss statusen, vil det setje både nasjonen Noreg og kommunen Aurland i eit særs flautt lys.

– Verdsarvstatusen skal vi verne om, så får vi heller vurdere å skrote rikspolitikarar.

Miljøkrav til cruisenæringa Ekspandér faktaboks Berre Spania, Italia, Hellas og Frankrike har større utslepp frå cruiseskip enn Noreg. Ifølge ein studie frå den europeiske organisasjonen Transport & Environment (T & E) er utsleppa av helseskadelege svoveldioksid frå cruisetrafikken fem gonger høgare enn frå all anna skipstrafikk langs norskekysten. Ifølge Vestlandsforsking bidrog bortfallet av cruiseskip på Vestlandet i fjor til at det vart sleppt ut 60.000 tonn mindre CO₂. Det svarar til det årlege utsleppet frå 26.000 biler. I 2018 vedtok Stortinget at cruiseskip må vere heilt utsleppsfrie før dei får segla i norske verdsarvfjordar frå 2026. I februar i 2019 vart 12 norske cruisekommunar samde om 14 miljøkrav til cruisereiarlaga. Frå 1. mars 2019 har det vore eit krav i verdsarvfjordane at skip må bruke drivstoff med maksimalt 0,1 prosent svovelinnhald. Hurtigrutens Roald Amundsen var det første cruiseskipet som kunne segle heilelektrisk, i 45–60 minutt. Sidan har fleire andre cruiseskip fått batteripakker, men det er langt att før flåten nærmare seg utsleppsmåla. Tre hovudmål går att i det nye cruiseregimet: Cruiseskipa må tilfredsstille nye utsleppskrav.

Cruiseanløpa må fordelast betre for å unngå trengsel.

Noreg må få passasjerar og reiarlag til å legge att meir pengar. Då pandemien stoppa all cruisetrafikk til Noreg, hadde Noreg nesten ein million cruiseturistar årleg. Dei la att nærmare 3 milliardar kroner.