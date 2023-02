Staten snur etter press – tek mindre frå kraftkommunane

Audun Mo (Ap), ordførar i Lærdal

– Eg er glad departementet har teke til fornuft. Men eg vil vere forsiktig med å vere for glad. Det er endå ting det står att å avklare, og eg har endå ikkje fått signal om storleiken på nedtrekket.

Hilde Enstad, ordførar i Kvinnherad

– Eg er fornøgd med at kommunalministeren omsider tek innover seg at han ikkje kan trekkje inn inntekter som kommunane ikkje kan realisere. Trekket for kommunen vår, Kvinnherad, blir framleis langt over den tredelen som Vedum og Støre skisserte på pressekonferansen i september. Og som vi har lagt inn i budsjetta våre. Vi må jobbe vidare for å få justert trekket vårt i rammetilskot dit vi har lagt inn i budsjetta våre.

Petter Sortland, Høyanger

– Bra at dei lyttar, og dette er eit steg i rett lei. Men behovet for justering allereie no syner at dette var ei forhasta ordning.

Jonas A. Sayed, ordførar i Sokndal

– Det er absolutt eit godt signal at kommunalministeren har teke til seg kritikken, men eg forsiktig avventande til eg ser kva dette utgjer for oss i kroner og øre. Heile denne saka har vore utruleg klønete handtert frå starten av, og har skapt mykje unødvendig mykje uro ute i kommunane. Eg ser heller inga anerkjenning av at kommunar som uansett ikkje har tent noko på dei høge straumprisane – som Sokndal – skal bli skjerma, så siste ord er ikkje sagt med dette.

Arnstein Menes, ordførar i Sogndal

– Dette er eit steg i rett retning, men langt frå løysinga på saka som har skapt so mykje misnøye. Prosentsatsen på om lag ein tredel, som vart til 93 prosent over 70 øre/KWh veit me framleis ikkje noko om. Saka er framleis ikkje godt nok greidd ut, og me ventar framleis svar på mange spørsmål.

Anders Vatle, ordførar i Eidfjord

– Eg har ikkje sett det formelle brevet frå KDD endå, og har bede administrasjonen varsla meg straks me har fått det. Ei bekymring for meg er om kommunebudsjett og tenesteyting i kommunane som har fått dette trekket, framleis vert pålagt risikoen for svingane straumpris.

Olav Hallset, dagleg leiar i Kraftfylka

– Det er veldig positivt at regjeringa lyttar til innspel og justerer kursen når premissane for tiltaket viser seg ikkje å halde, men det skulle jo berre mangle. Det blir vanskeleg når ein først finn svaret (3 milliardar), og deretter skal regne den heimen med usikre føresetnader.

Ove Trellevik, Høgre

– Det var på tide. Det er eit paradoks at kommunalministeren la 2 kroner til grunn, når næringsministeren reiser land og strand rundt å fortel at straumavtalane til næringslivet no er godt under 1 kr. For fleire kommunar vil reverseringa no bli kjærkommen, men utfordringane for nokre er at dei alt har skyve på investeringsplanar og anna.

Lars Haltbrekken, SV

– Det er bra dei reduserer kuttet. Enkelte kommunar vart sterkt ramma av dette.