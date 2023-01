Desse kommunane taper mest på statens «kraft-grep»

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), kommunal- og distriktsminister

– Eg ser at nokre kommunar har lagt til grunn ein viss del trekk, men regjeringa har aldri presentert ein modell for korleis trekket skulle gjerast konkret. Regjeringa har sagt at trekket skal skje på bakgrunn av faktiske verdiar ein kan realisere, og nettopp derfor opna vi for ei frivillig rapportering frå kommunane med frist 1. desember.

– Vi har teke omsyn til juridisk bindande avtalar og til andre politiske vedtak som er gjort før ordninga vart kjend, som kommunane har rapportert til oss. Det er stor forskjell på kommunane fordi dei har disponert krafta ulikt. Samtidig er det viktig å understreke at vi har lagt opp til at kommunar som får eit trekk likevel sit igjen med store nettoinntekter frå sal av konsesjonskraft neste år.

– Vi har heile tida sagt at vi vil følgje utviklinga tett og at vi vil komme tilbake til dette i revidert nasjonalbudsjett ved behov. Vi har også sagt at kommunar som har spørsmål om berekningane, kan ta kontakt. Departementet har dialog med alle kommunane som ønskjer og har behov for det.