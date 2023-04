Staten seier nei til å forske på kjernekraft

CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

I utlysinga for Forskingsmidlar til miljøvennleg energi (FME) kom det i vinter inn ei formulering om at «det vil ikkje kunne søkjast om FME innanfor kjernekraft».

Men kven står bak formuleringa?

I eit ope brev i Universitetsavisa skriv 16 forskarar at det «truleg» er energiminister Terje Aasland (Ap) som er ansvarleg for avgrensinga.

Til NRK seier forskarane at dei grunngir mistanken med at dei i dialog med Forskingsrådet opplevde at rådet «sa frå seg ansvaret» for kjernekraft-formuleringa, og vidare at det «uformelt vart antyda» at ho var politisk motivert.

Jan Emblemsvåg, éin av forskarane som signerte brevet, meiner avgrensinga ikkje er i tråd med den nasjonale strategien for utvikling av ny energiteknologi.

– Det er heilt i orden om statsråden ikkje er glad i kjernekraft. Det einaste vi krev er at staten er agnostisk til moglegheita, og ikkje lukkar ho.

Forskingsrådet seier til NRK at dei ikkje har fått «eksplisitte føringar» frå Olje- og energidepartementet, men at formuleringa følgjer av Porteføljeplan for Energi, transport og lågutslepp.

På spørsmål om han har hatt ein finger med i «kjernekraft-klausulen» svarer statsråd Terje Aasland (Ap) at kjernekraft per i dag ikkje er aktuelt i den norske energimiksen, «og derfor ikkje noko som bør prioriterast innanfor den norske satsinga på energiforsking».

– Det er viktig at vi bruker ressursane på dei områda som har størst potensial for Noreg, og der Noreg kan spele ei viktig rolle her og no, seier han vidare (les heile svaret under).

Dette svarar energiministeren Ekspandér faktaboks – Sjølv om kjernekrafta i framtida kort er omtalt i Energi21 som eit av fleire teknologi- og kunnskapsområde som bør vidareutviklast, er det ikkje eit prioritert satsingsområde i strategien. Forskingsrådets Porteføljeplan for energi og lågutslepp omfattar ikkje forsking på kjernekraft. EUs taksonomiregelverk opnar for at investeringar i kjernekraft kan reknast som berekraftige, under føresetnad av at ei rekkje vilkår mellom anna knytt til avfallshandtering er oppfylt. Mi vurdering er at kjernekraft ikkje er aktuelt for den norske kraftforsyninga no og derfor heller ikkje noko som bør prioriterast innanfor den norske satsinga på energiforsking. Det er viktig for regjeringa at vi bruker ressursane på dei områda som har størst potensial for Noreg og der Noreg kan spele ei viktig rolle her og no. Dette er eksempelvis bakgrunnen for den store havvindsatsinga til regjeringa, som både kan gi mykje ny fornybar kraftproduksjon og der norske fagmiljø samtidig kan bidra til å gjere flytande havvind kommersielt lønnsamt på sikt. Sjølv om Noreg ikkje har kompetanse innan drift av kjernekraft som del av kraftforsyninga, finst det likevel andre område innanfor nukleær forsking der Noreg allereie har fagmiljø, som handtering av radioaktive stoff og radiofarmasi. Regjeringa har nyleg varsla at det blir løyvd 200 millionar kroner til eit slikt nasjonalt senter for nukleær forsking for å støtte opp om desse miljøa. Vi følgjer også nøye med på den internasjonale utviklinga innan kjernekraft. Om utviklinga innan små modulære reaktorar skulle bety at desse kan bli ein del av det framtidige norske kraftsystemet, kan det i framtida bli aktuelt å byggje opp kompetanse også på dette området.

Ola Borten Moe: − Vi må få meir kunnskap om kjernekraft

Olje- og energidepartementet er blant «hovudsponsorane» til Forskingsrådet, og det er privilegiet til statsråden å leggje føringar for korleis midlane blir forvalta.

Spørsmålet er derfor ikkje om statsråden har gått utover fullmaktene sine, men om kjernekraft-formuleringa harmonerer med den nasjonale strategien for ny energiteknologi.

I den siste reviderte utgåva blir «kjernekrafta i framtida» (side 117) identifisert som eit satsingsområde for å «vidareutvikle Europas beste energisystem».

Vidare spør fleire seg om avgrensinga rimar med Aaslands eigen uttale om «kjernekraft kan bli aktuelt i Noreg framtida». Uttalen kom under ein seanse der han ifylgje NTB vart «grilla» av statsminister Jonas Gahr Støre.

– Dette føyer seg inn i rekkja av døme der regjeringa ikkje er samd med seg sjølv i energipolitikken, seier energipolitisk talsperson i Høgre, Bård Ludvig Thorheim.

I eit representantforslag til Stortinget ber han regjeringa sørgje for at Noreg «tek ei aktiv rolle i den internasjonale forskinga og utviklinga av ny kjernekraftteknologi».

Andre på Stortinget gjer eit poeng av at både Hadia Tajik (Ap) og regjeringskollega Ola Borten Moe (Sp) i løpet av vinteren har uttalt at «vi må få meir kunnskap om kjernekraft».

Uttalen til Tajik kom i NRK Debatten i januar. Du trenger javascript for å se video. Uttalen til Tajik kom i NRK Debatten i januar.

– Kan verke som regjeringa ikkje er samd med seg sjølv

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) seier «det kan verke som regjeringa ikkje er samd med seg sjølv» og at «debatten for kjernekraft er på ein heilt annan stad no enn for berre kort tid sidan».

– Då er det både unaturleg og uheldig å avgrense mot ein energiform som står for 30 prosent av energiproduksjonen til Sverige, seier han.

– Regjeringa er ikkje samd med seg sjølv i energipolitikken Ekspandér faktaboks Marius Arion Nilsen, Frp – Dette teiknar eit bilete av ein statsråd og regjering som aktivt jobbar mot å auke kunnskapsgrunnlaget rundt moderne kjernekraft i Noreg. I motsetning til Arbeidarpartiet ønskjer Frp ein offensiv energipolitikk som sonderer moglegheitene våre breitt. Då er vi nøydde til å få meir forsking og kunnskap rundt til dømes kjernekraft. Regjeringa verkar dessverre meir oppteken av å lukke døra for ny teknologi, og blindt satse stort med folks skattepengar på subsidierte og usikre enkeltnæringar. Bård L. Thorheim, Høgre – Dette føyer seg inn i rekkja av døme der denne regjeringa ikkje er samd med seg sjølv i energipolitikken. Det gir uheldige utslag og manglande føreseielegheit for forskings- og utvikling innan energi på både kort og lang sikt. Høgre meiner vi treng meir fornybar energi på kort sikt, og norsk deltaking i forsking på kjernekraft langsiktig. Regjeringa må klare oppgåva med å sortere ut korleis dette skal gjerast i praksis. Kjell Ingolf Ropstad, KrF – Det kan verke som regjeringa ikkje er samd med seg sjølv, og det er tydeleg ulike signal. Regjeringa har jo også varsla ei tildeling av 200 mill. kroner gjennom Forskingsrådet til eit nytt senter for nukleær forsking, og dessutan ei styrking av utdanningskapasiteten på det nukleære området. Eg opplever debatten og status for kjernekraft er på eit heilt annan stad no enn for berre kort tid sidan. Dette er jo langsiktig forsking for miljøvennleg energi og då er det unaturleg å avgrense mot ein energiproduksjon som står for 30 % av Sveriges energiproduksjon. Sjølv om dette ikkje har vore aktuelt i Noreg til no, er det uheldig å setje avgrensinga mot ei energiform både IEA og FNs klimapanel peikar på. Meir kunnskap skader i alle fall ikkje.

Sjef i Norsk Kjernekraft AS, Jonny Hesthammer, seier det er «tankevekkjande og urovekkjande» at kjernekraft er kvittert vekk i utlysinga for miljøvennleg energi.

– Når Sverige og andre land satsar hardt på kjernekraft fordi dei har innsett at dei ikkje klarer å nå nullutsleppsmålet utan, verkar det merkeleg, seier han.

På landsmøtet til Senterpartiet i mars vart det vedteke å satse planmessig på ytterlegare forsking og kompetansebygging innanfor kjernekraft. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Det er utruleg skuffande

På Institutt for fysikk og teknologi ved Noregs arktiske universitet i Tromsø har professor Odd Erik Garcia bygd opp eit forskingsmiljø innan fusjonsenergi (med u), som har fått merksemd langt utanfor Noregs grenser.

Før jul fekk UiT observatørstatus (ikkje fullverdig medlemskap) i den europeiske samarbeidsorganisasjonen EUROfusion.

I sommar vart for første gong fusjonskraft teke med i strategidokumentet til Energi21.

Med det som utgangspunkt gjekk Odd Erik Garcia i gang med å søkje om forskingsmidlar.

Det var før han oppdaga av «kjernekraft-klausulen» i utlysinga også omfattar forsking på fusjon.

Forskningsrådet svarer Ekspandér faktaboks Rune Volla, avdelingsdirektør for Energi og energiomstilling i Forskningsrådet – Den tematiske ramma for FME følgjer opp Forskingsrådets porteføljeplan for Energi, transport og lågutslepp. I porteføljeplanen kjem det fram eksplisitt at porteføljen ikkje omfattar forsking på kjernekraft. Denne avgrensinga har ikkje kommen som eit resultat av diskusjonen den siste tida rundt kjernekraft i Noreg, men som ei vidareføring av ein lang praksis der dei målretta energiforskingssatsingane ikkje har inkludert kjernekraft. Olje og energidepartementet, som finansierer FME, har ingen eksplisitte føringar til Forskingsrådet når det gjeld forsking på kjernekraft. Energi21-strategien nemner «kjernekrafta i framtida» mellom anna teknologiar som «andre teknologi- og kunnskapsområde Energi21 meiner skal vidareutviklast» og med følgjande grunngiving: «Nokre av dei andre teknologi- og kunnskapsområda er umodne og/ eller ikkje sterkt til stades i den nasjonale energimiksen vår. Det er likevel verdifullt å følgje utviklinga innanfor desse områda og vere positive til forskings- og innovasjonsinnsats dersom det viser seg at teknologi- og marknadsutviklinga tilseier betydning for energisystemet vårt reint teknisk og for nasjonal verdiskaping (industrialisering og næringsutvikling). Uavhengig av FME har regjeringa gjennom Forskingsrådet nyleg tildelt 200 millionar til eit Senter for nukleær forsking med fokus på grunnleggjande forsking innanfor kjernefysikk og kjernekjemi. Dette senteret er relevant for strålevern og strålingstryggleik, atomtryggleik og atomberedskap, framstilling av radionuklidar og dekommisjonering av nukleære anlegg

Etter nærare dialog med Forskingsrådet fekk Garcia beskjed: Det var ikkje noko poeng å sende inn søknad.

– Det er utruleg skuffande. Og frustrerande, seier han til NRK.

Han viser til at Equinor har trappa opp investeringane i fusjonsenergi, og at «berøringsangsten» for denne energiforma «ikkje gir meining».

– Eit strategisk forskingsprogram for fusjonskraft vil skape meir føreseielegheit og langtidsperspektiv. I staden blir vi skove ut i kulda.

