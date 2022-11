Staten mjukar opp reglar for å få fleire fastlegar

Nils Kristian Klev, leiar av Allmennlegeforeininga

– Det er positivt at kommunane no ikkje må avslutte avtalar med legar som har jobba som allmennlegar på desse unntaksreglane. Viktig at desse legane blir sikra god opplæring og rettleiing, og at unntaka ikkje blir til hinder for legar som ønskjer å vere i spesialiseringsløp.