Atle Beisland, dagleg leiar i Norseman Wind

– Dette er ein stor dag for havvind i Noreg som vil gi oss meir kraft og nye arbeidsplassar. Norseman-konsortiet har allereie jobba med arealutlysinga i fire år, så vi er godt førebudde. Dagens utlysing og kvalifikasjonskriteria på Sørlige Nordsjø II er omfattande, så vi vil bruke påska på å setje oss inn i alle detaljar. No vil vi intensivere arbeidet fram mot søknadsfristen.

Terje Halleland, energipolitiske talsperson Frp

– Anslaga er krystallklare på at utbygging av spesielt flytande havvind vil innebere svært høge kostnader for skattebetalarane. Det er eit paradoks at regjeringa meiner det er klokt å auke kraftproduksjonen med teknologi som er opp mot dobbelt så dyrt som deira eigen smerteterskel på straumprisane. NVE har tidlegare har anslått kostnadsnivået til havvind på Utsira Nord til 135 øre per kilowattime. Til samanlikning kompenserer straumstøtteordninga når prisane på straum i gjennomsnitt overstig 70 øre per kilowattime. Då seier det seg sjølv at dette ikkje vil redusere straumprisane på kort sikt, men heller bli svært dyr kraftproduksjon dersom ein ikkje får ned prisane raskt. Framstegspartiet fryktar for eit storstilt subsidiesluk og forventar at regjeringa sørgjer for nødvendig kostnadskontroll og legg frå seg prosjekt der kostnadene løper løpsk.

Alfred Bjørlo, næringspolitisk talsperson for Venstre

– Regjeringa kastar bort høvet til å gjere havvind til Noregs nye eksporteventyr, og melder Noreg ut av den europeiske havvindsatsinga. I staden for å halvere satsinga på Sørlige Nordsjø II og varsle neste utlysingsrunde først i 2025, burde regjeringa doble satsinga til 6000 MW og varsle neste utlysingsrunde allereie ved årsskiftet 2023/24. Regjeringas pressekonferanse i dag viser endå ein gong at Senterpartiets tvangstankar om hybridkablar hindrar tempo og omfang på den satsinga på havvind vi burde hatt. Det er heilt utruleg at Arbeidarpartiet godtek dette. Eg tippar havvindindustrien i Danmark, Storbritannia og Nederland skåler i sjampanje i dag, for regjeringa serverer dei konkurransefortrinn i havvindutviklinga på sølvfat.

Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift

– Det er veldig bra at regjeringa lyser ut dei aller første prosjekta no, men samtidig må vi auke tempo ytterlegare i tida framover. Skal Noreg no eigne klimamål i 2030, hastar det å få på plass stor industriell skala på havvindsatsinga i løpet av få år.

Nikolai Astrup, energipolitiske talsperson Høgre

– Høgre er skuffa over at regjeringa utset halvparten av utbygginga av Sørlige Norsjø ll i den situasjonen vi står i. Noreg treng meir kraft raskt for å redusere straumprisane, kutte utslepp og leggje til rette for nye arbeidsplassar. Fase to av Sørlige Nordsjø kunne gitt straum til 350 000 husstandar allereie før 2030. Det er svært skuffande at regjeringa ikkje grip denne moglegheita. Med dette har Regjeringa offisielt halvert Høgres plan for Sørlige Nordsjø II under Solberg-regjeringa, som også la opp til at utlysingane kom i fjor. Høgre meiner regjeringa burde lyst ut heile arealet på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i 2023. For at aktørane også skal tore å satse i Noreg, må vi også ha ein føreseieleg plan for tildeling av nytt areal for havvind; Høgre meiner at det må lysast ut minst 3 GW årleg frå 2025. Det er positivt at utlysinga faktisk no kjem, sjølv om ambisjonsnivået er for lågt på kort sikt. Vi skal no bruke tid på å setje oss inn i auksjonsmodell og rammevilkåra. Det er viktig at rammevilkåra tek omsyn til både behovet for føreseielegheit for den framveksande industrien til havs og på land, sikrar at prosjekta blir gjennomførte og held skattebetalarars bidrag moderat.

Hildegunn T. Blindheim, administrerande direktør i Offshore Norge.

– Dette har havvindselskapa våre og vi venta lenge på, og endeleg er ventetida over. Det er bra regjeringa har halde framdrifta dei har lova. Fleire land ser dei same moglegheitene for å utvikle ei havvindnæring og leverandørindustri, og det er derfor avgjerande at regjeringa held oppe tempoet. Det er bra at regjeringa no legg til rette for at to prosjekt på Utsira Nord kan få støtte. Så må vi sjå om alle prosjekta kan realiserasa med det som no blir lagt fram. Det vil vere viktig for å sikre investeringar i leverandørkjedene, no ambisjonane vi har sett oss for havvind og at det blir lagt til rette for oppbygginga av ein heimemarknad. Ei rett havvindsatsing vil auke krafttilgangen til Noreg, gi auka forsyningstryggleik og sikre norsk sokkels posisjon som energileverandør. Det kan også bidra til å nå norske og europeiske klimamål.

Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant for Nordland og medlem i energi- og miljøkomiteen

– Noreg treng meir fornybar kraft til både ny og eksisterande industri. Norske leverandørar har gode høve til å vinne frami konkurransen med kunnskapen og erfaringa si. Det er valt tildelingskriterium der det blir vektlagt både lokale ringverknader, berekraft og gjennomføringsevne. Eg tenkjer at Westcon Helgeland no får ein god sjanse til å realisere havvindsatsinga si.

Sigrun Gjerløw Aasland, leiar i Zero

‒ Dette er ein stor og viktig dag for klima og utvikling av havvind som næring i Noreg. ZERO vil rose regjeringa for at tempoet i havvindsatsinga endeleg blir sett opp. Dette vil bidra til mykje ny fornybar straum vi treng for å kutte utslepp og for nye industrietableringar. Rask utbygging av havvind er avgjerande for å no norske klimamål framover. ZERO har etterlyst talfesta mål også for 2030, og meiner ambisjonsnivået må opp. Det betyr at nye utlysingar bør komme raskt. ZERO meiner at utlysinga burde inkludert insentiv for utvikling og bruk av utsleppsfrie skip på desse områda. På sikt må havvind byggjast ut med nullutslepp gjennom heile verdikjeda.

Hanna Bauge, Fiskebåt Havfiskeflåtens Organisasjon

– Vi forventar tydelegare føringar frå Regjeringa om korleis fiskerinæringa skal takast omsyn til i denne prosessen, under dette at utlysinga stadfestar det Regjeringa (statsminister, olje- og energiminister og fiskeri- og havminister) ved fleire høve har uttalt munnleg, nemleg at det ikkje skal byggjast ut havvind i viktige fiske- og gytefelt. Dette kjem også fram av Regjeringserklæringen, og no blir det viktig at dette blir følgt opp i praksis. Det er også sentralt for oss at Regjeringa og departementet legg opp til ein mest mogleg arealeffektiv utbygging av havvind i desse områda, og vi forventar at eventuelle moglegheiter for å auke kapasiteten og utnyttinga innanfor desse områda er vurderte og vurderte når utlysinga kjem i dag.

Ane Mette Lysbech-kleis, Head of Vattenfall Offshore Development

– Vi gratulerer norske styresmakter med dette viktige steget. Havvind er ein sentral del av Vattenfalls strategi for å bli fossilfri innan éin generasjon. Vi driv allereie Skandinavias største havvindpark i Danmark, vi byggjer verdas første subsidiefrie havvindpark i Holland, og nyleg fekk vi retten til å utvikle Finlands første store havvindpark. Samarbeidet med Seagust representerer inntoget vårt i den norske vindmarknaden. Vi ser fram til å jobbe saman og utvikle det som garantert vil bli ein suksessrik industri i Noreg.

Simen Elvestad, administrerande direktør i Seagust

– Vi er svært glade for at denne prosessen no startar, og vi ser fram til å presentere våre løysingar og initiativ. Seagust og eigarane våre har ei imponerande historie med utvikling av norsk industri kombinert med leiande posisjonar innan berekraft. Partnarskapet med Vattenfall vil posisjonere oss som ein leiande konkurrent på grunn av dei utfyllande styrkane til partnarane. Vatteinfall har tung internasjonal havvinderfaring som sikrar gjennomføringsevne og gir eit internasjonalt marknadspotensial for norske leverandørar. Saman med Vattenfall vil vi byggje vidare på det sterke, langsiktige energisamarbeidet mellom Sverige og Noreg.

Stian Sagvold, klubbleiar på Aker Solutions Verdal

– Det er heilt avgjerande at den norske leverandørindustrien får vere med å konkurrere, og dei kriteria som blir gitt for framtidige konsesjonar viser at regjeringa har teke høyringsutspela våre på alvor. Dette vil kan få gode lokale ringverknader og er eit av dei sentrale krava vi fremjar saman med Natur og Ungdom.

Tuva Mjelde Refsum, nestleiar i Natur og Ungdom

– Det er bra at kravet frå det stille om at søkjarane må ha erfaring med og ein plan for bruk av fagarbeidarar og lærlingar i prosjektet. Vi treng fleire fagarbeidarar til det grøne skiftet, og dette kravet verdset norsk kompetanse. For å nå klimamåla er det ikkje berre viktig å få nok straum til folk og ny grøn industri, men vi må utnytte vindauget vi har slik at vi Noreg sjølv lærer seg desse greia. Å byggje opp solide kompetansemiljø, utdanne fleire fagfolk og utnytte kapasiteten i den norske leverandørindustrien til å byggje havvind, er avgjerande for å ha grøne jobbar for unge i framtida. Det har vore eit viktig poeng frå besøka på verft saman med Industriaksjonen.

Arvid Nesse, Norwegian Offshore Wind

– Endeleg er vi i gang. Vi er svært fornøgde med at regjeringa har lytta til innspela våre om at kapasiteten på Utsira Nord kan utvidast. Vi i bransjen forventar no at tildeling av områda skjer som lova i løpet av 2023, slik at vi held ei rask framdrift som sikrar at vi blir verdsleiande. Vi kan mogleg klare å ha turbinar på plass før 2030 dersom prosessen vidare går raskt. Då kan vi slå skotta, som tildelte areal tidleg i 2022. Men, det er viktig at vi finn ei løysing som gjer at tre prosjekt kan byggjast ut. På den måten sikrar vi eit størst mogleg mangfald i leverandørkjeda. Det er mange bedrifter som no klare til å levere. Modellen dei la fram i dag bidreg dessverre ikkje til dette, og her kom vi i bransjen med eit konkret alternativ som hadde sikra både konkurranse og statsstøtte til tre prosjekt.