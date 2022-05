Plan om 1500 vindturbinar i Nordsjøen vekkjer uro hos fiskarar

Rasmus Hansson, MDG

– Alle skjønner sjølvsagt at fiskerinæringa er bekymra for arealkonfliktar med havvind. Men det er faktisk sånn at ingen treng havvind meir enn fiskeria sjølv. Eg håpar at fiskerinæringa vil ta utgangspunkt i den harde og uunngåelege røyndommen: Klima- og naturkrisa truar fiskarane sjølv minst like mykje som ho truar oss andre. Forskinga er kategorisk: Oppvarminga av havet må stoppast, og havet treng mykje meir vern. Formålet er jo alt anna enn å skade fiskeria, det er tvert om å sikre grunnlaget for berekraftige fiskeri i framtida. Det må næringa bidra til. Det siste vi treng no er ein krig mellom fiskeria og klima- og naturpolitikk.

John Olav Giæver Tande, sjefsforskar ved SINTEF Energi

– Havvindutbygginga bør følgjast opp med forsking og utvikling. Det bør leggjast opp til ein vekselverknad der forskingsmiljøa kan bidra for å sikre ein best mogleg kunnskapsbasert planlegging, utbygging og drift av vindparkane, men også slik at det blir hausta mest mogleg kunnskap og verdi ut av prosjekta. Utbygging og drift av vindparkane må skje med respekt for naturen og annan bruk av havet.

Eivind Heløe, direktør for fornybar energi i Energi Norge

– Vi er glade for at det er gjort ekstraordinære løyvingar til miljøundersøkingar. På den måten kan vi dempe, førebyggje og kanskje løyse nokre av dei konfliktane som utbyggingane kan skape vis-a-vis miljøinteresser fiskeri og skipsfart.

Jan Henrik Sandberg, seniorrådgivar i Fiskarlaget

– Dersom ein skal oppnå god sameksistens, så må sjøbotnen i aktuelle område også blir kartlagd i detalj. Etter Fiskarlagets syn må det blir stilt krav om slik kunnskapsinnhenting før nye vindkraftområde blir lyst ut, og før konsekvensutgreiingar blir gjennomført.

Robert Kippe, Norwea

– Vi har vore tydeleg på at satsinga må skje i sameksistens med fiskeri, miljø og andre interesser i havområda. For å lykkast med det, så er det mellom anna viktig med tidleg kunnskapsinnhenting og at dette blir allereie no sett i gang.

Lars Haltbrekken, SV

– Vi er heilt avhengige av meir pengar til forsking så vi unngår konflikt med fiskeria og verdifulle naturområde til havs. Så må sjølvsagt forskinga få konsekvensar for kvar vi byggjer ut havvind.