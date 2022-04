– Folk seier det er tøft av meg å stå fram og at det er bra at nokon frontar denne saka, for det er så mange som ikkje tør.

Evy Ann Førde (40) manglar begge fortennene i munnen. To kunstige tenner festa på ei plate er den mellombelse løysinga.

Rekninga for å få nye tenner kjem på over 60.000 kroner – pengar Førde ikkje har.

Men no har ein innsamlingsaksjon på nett saman med støtte frå NAV gitt henne tru på at ho skal få orden på tannhelsa.

Enno manglar det litt på at tannbehandlinga er fullfinansiert, men Førde seier det ser lovande ut.

40-åringen seier det å vere utan tenner pregar henne meir enn ho trudde det ville gjere.

Meiner fleire grupper kan ha behov for hjelp

Som hovudregel må vaksne i Noreg betale for eiga tannbehandling. Det finst likevel tilstandar som gjer at folketrygda via Helfo dekker delar av utgiftene.

Tilstandar som kan gi rett på å få dekt delar av tannbehandling Ekspandér faktaboks Som hovudregel må vaksne betale utgiftene til tannbehandling sjølv. Men det finst nokre tilstandar/tilfelle der folketrygda, via Helfo, dekker delar av utgiftene til behandling. Dei 15 stønadspunkta er: sjeldan medisinsk tilstand

leppe-kjeve-ganespalte

svulstar i munnhola, tilgrensande vev eller i hovudregionen elles

infeksjonsførebyggjande tannbehandling ved særlege medisinske tilstandar

sjukdommar og anomaliar i munn og kjeve

periodontitt

tannutviklingsforstyrringar

bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon eller erosjon

hyposalivasjon (munntørrheit)

allergiske reaksjonar mot tannrestaureringsmaterialar

tannskadar ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må vere godkjent av NAV og behovet for tannbehandling må ha samanheng med yrkesskaden)

tannskade ved ulykke som ikkje er yrkesskade

sterkt nedsett evne til eigenomsorg hos personar som har varig sjukdom eller varig nedsett funksjonsevne

helt eller delvis tanntap, utan eigne tenner i underkjeven (og pasienten er ute av stand til å kunne bruke laustsittande protese)

Etter krav frå SV, har regjeringa bestemt at 21- og 22-åringar får halv pris på tannbehandling.

Men andre grupper kan ha like stor bruk for hjelp, meiner Den Norske Tannlegeforening.

VIL HA UTGREIING: Fleire grupper kan ha bruk for hjelp til tannbehandling, seier Heming Olsen-Bergem i Tannlegeforeningen. Han vil ha ei utgreiing av tannhelsetenesta. Foto: Sverre Lilleeng / NRK

Foreininga hadde ønskt ein større gjennomgang av tannhelsetenesta.

President Heming OIsen-Bergen meiner ei heilskapleg utgreiing må til for å kunne prioritere rett.

– Slik sett hadde det vore lurare å prioritere ei ordentleg utgreiing framfor å gi middel over statsbudsjettet som ikkje har ein veldig klar plan.

Raudt vil på sikt ha gratis tannhelse for alle og har kritisert regjeringa for å jobbe for seint med tannhelse, noko statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) har avvist.

Tannhelse i Hurdalsplattformen Ekspandér faktaboks Den nye regjeringa omtaler tannhelse i fire punkt. Arbeidet med forebyggende tannhelse skal styrkes.

Dei som har rett på gratis, offentlig tannhelse skal få et betre tilbud.

Støtteordninger skal styrkes og refusjonsordninger skal gjennomgås.

Innføre gratis tannhelsetjeneste til de mellom 19 og 21 år. Halv pris for de mellom 22 og 25 år.

Kan starte behandling i august

Evy Ann Førde har hatt tannplager sidan ho var ung. Som 15-åring på fotballskule førte ein smell til ei knekt fortann. Seinare fekk ho bru.

Då ho nyleg fekk smerter i munnen måtte brua, og både den ekte og den kunstige fortanna, ut.

Fordi skaden til Evy Ann Førde er gammal, får ho ikkje støtte frå Helfo eller forsikringsselskap, fortel ho.

Men med støtta som har kome frå privatpersonar og Nav kan det no sjå ut til å ordne seg.

Helst hadde ho ønskt at det ikkje var nødvendig å ty til innsamlingar.

– Det burde vore veldig mykje enklare. Det burde vore ei eigendelsordning som hos legane eller ein lettare måte å søke refusjon på, seier Førde.

No må det gro i beinet i munnen etter siste tanntrekking.

I august kan ho starte behandlingsprosessen med å få på plass nye fortenner.