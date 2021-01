Slik må mobilen stå for at Solbjørg skal ha dekning

I den vesle bygda Kråkenes i Kinn kommune, med utsikt mot storhavet og Stad, står ein einsleg mobiltelefon i vindaugekarmen.

Det er stort sett her han står.

Dette er nemleg den einaste plassen i huset at mobilen til Solbjørg Teige har dekning.

– Eg må sitje på ein stol framfor glaset når eg skal prate, seier ho.

Allereie i august var ho «trøytt og lei».

Og i september vart det enda verre. Då mista dei fasttelefonen.

Den forsvann fordi Telenor fasar ut koparnettet. Innan 2022 skal det vere vekke i hele landet.

Det har skapt bekymring i distrikta. For det kan ta lang tid før eit fibernett er på plass.

Om det kjem i det heile tatt.

NRK har tidlegare skrive om bygda Festvåg nord for Bodø, der innbyggarane kjemper for ikkje å måtte stå att heilt utan nett.

Utfasing av fasttelefonnettet Ekspandér faktaboks Telenor kjem til å fase ut fasttelefonnettet (koparnettet) innan 2023. Talet på abonnentar har gått drastisk ned dei siste åra (om lag 200 000 no) og er forventa å falle fort.

Men før fasttelefonnettet er kopla ned er Telenor avhengige av at det finst alternativ, anten fiber eller meir mobildekning.

Telenor melde tidlegare i år at dei frå 1. mai i år ikkje vil utføre feilrettingar på koparnettet. Det viste seg å vere berre delvis rett.

– Er det ikkje eit alternativ der folk bur, anten frå Telenor eller ein konkurrent, så feilrettar vi, seier moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i NRK. Dette gjeld så lenge det er fast busetjing.

17 prosent av Norge sitt flateareal manglar mobildekning i dag. Det finst ikkje nøyaktige nok tal på kor mange personar eller husstandar som manglar heilt eller delvis mobildekning.

Kjelde: Telenor

UT MOT HAVET: Heilt yst i vest, med utsikt mot storhavet og Stad, finn vi den vesle bygda Kråkenes. Her kan dei ikkje setje si lit til mobildekninga. Foto: Privat

– Fjella skuggar for signala

– Stad er eit stort og geografisk komplisert område, seier Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør i Telenor.

Ikkje så ulikt heile regionen, som er Sogn og Fjordane.

– Dei har vakre fjell som er fine å sjå på, men dei skuggar for signala, seier Amundsen.

Per i dag er 13–14 prosent av flatearealet i Noreg utan mobildekning. Typiske stader er brear, vidder og inst i tronge fjordarmar. Altså plassar der det ikkje bur folk.

Nesten.

Ifølgje analyseselskapet Tutela er 1,41 prosent av folk i Noreg utan forbindelse.

Dei meiner likevel at Noreg er best i verda på mobildekning.

– Det er praktisk talt umogleg å dekke kvar einaste kvadratmeter av eit land. 5G-implementering vil vere ein del av løysinga, og signalhulla innandørs vil i aukande grad bli laust hjelp av dedikerte antennesystem og tilgang til WiFi-nettverk, seier Chris Mills, analytikar hos Tutela Technologies til ITavisen.

– Vanskeleg å dekke opp ytterkantane

I slutten av oktober viste Telenor fram sine 5G-planar og lovde «full nasjonal dekning» innan utgangen av 2024. Telia høgna bodet, og lovde det same innan utgangen av 2023.

Begge skal investere milliardbeløp i utbygginga av 5G dei kommande åra, og oppgraderer 4G-netta samtidig.

Det gjev håp til ordførar i Kinn, Ola Teigen (Ap), som tysdag var på synfaring i Kråkenes.

Det er likevel mykje som står att, seier han:

– Det er særleg vanskeleg å dekke opp alle ytterkantane i kommunen. For å dekke Kråkenes sine åtte husstandar må vi ut med om lag 2 millionar kroner. Då er det framleis 692 husstandar i kommunen som manglar dekning.

SKUGGAR FOR: Sogn og Fjordane har vakre fjell som er fine å sjå på, men dei skuggar for signala, seier Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør i Telenor. Foto: Tale Hauso / NRK

– Inga mobildekning der eg fann henne

Ein båttur sørover ligg Svanøy, som ligg i same kommune.

Her driv Johan Trygve Solheim Norsk Hjortesenter. Den dårlege dekninga skaper konstant vanskar i drifta, men det mest dramatiske opplevde han på privaten.

Det var den dagen kona fekk massiv hjernebløding.

– Der eg fann henne var det inga mobildekning, fortel han.

Han måtte skunde seg tilbake til hjortesenteret for å ringe naudnummeret, og til alt hell gjekk det bra.

No gleder han seg over lovnaden om at innbyggjarane skal få ein ny mobilmast innan to-tre år.

– Det har med tryggleik å gjere, seier han.