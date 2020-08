Klager inn Telenor for å beholde bredbåndet i bygda: - Flere unge familier er i ferd med å flytte

Fiber og 5G skal sikre at mennesker og bedrifter skal kunne være koblet sammen på en raskere og bedre måte. Bodø kommune er først ut i Nord-Norge som pilot for Telenors nye 5G-nett. To antenner i sentrum skal spre det nye supernettet, som skal ta Norge inn i fremtiden.

I den idylliske bygda Festvåg, tre mil nord for byen, frykter de drøyt 100 innbyggerne å få tiden skrudd tilbake.

– De fleste er i sjokk, for ingen klarer seg uten bredbånd i disse dager. Flere unge familier er i ferd med å flytte, sier Øystein Sælø.

66-åringen har drevet sitt eget telekompetanse-firma, og er bosatt i bygda som nå kan miste forbindelsen med fast bredbånd i september. I kveld er det krisemøte på Festvåg grendehus.

– Det er grunn til å tro at et 4G-nett ikke vil dekke en hel families behov, når ungene i tillegg vil spille og laste ned filmer, sier han.

Legger ned kobbernettet

Øystein Sælø frykter familier vil flytte fra bygda, når Telenor i september kutter kobbernettet med bredbånd til Festvåg. Foto: Gisle Forland / NRK

Det gamle kobbernettet i Norge ble bygget for mer enn 100 år siden for å tilby folk fasttelefon, og senere bredbånd.

Innen 2022 skal det være lagt ned i hele landet, mens nye mobilnett med 5G og fiberbredbånd blir rullet ut.

Problemet i Festvåg, og i flere andre småbygder i distrikts-Norge, er at det kan ta lang tid før et fibernett er på plass, om det i det hele tatt skjer.

– Koronautbruddet har bare understreket viktigheten av å ha et brukbar internettforbindelse på plass. Da Norge var stengt ned var det hjemmekontorer i bruk over hele bygda, sier Sælø.

I et brev til innbyggerne i Festvåg har Telenor gjort det klart at de ikke vil levere bredbåndstjenester gjennom kobbernettet etter 15.september. I stedet oppfordrer selskapet folk i bygda til å inngå avtale om kjøp av "hytteløsningen", mobilt bredbånd fra Telenor Mobil AS.

– Telenors mobile bredbånd med 4G er dyrt, mer usikkert og har lavere hastighet. De fleste ønsker en fast fiberløsning. Men dette er umulig på grunn av den korte tidsfristen.

– De fleste vil få et bedre tilbud

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor mener mange i distriktene vil få et bedre tilbud med mobilnett enn bredbånd gjennom kobbernett. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor sier han forstår bekymringene til folk som bor i bygder som fram til i dag har fått bredbånd gjennom kobbernettet. Men Amundsen understreker at de ikke ønsker at noen i fremtiden skal få et dårligere tilbud enn de har i dag.

– Jeg tror de aller fleste vil oppleve at mobilnettet er langt bedre, sikrere og mer stabilt enn dagens ADSL-linje gjennom kobbernettet.

Ifølge Amundsen har en gjennomsnittelig bredbåndskunde på kobbernettet i dag en typisk 2 megabit-linje. Samtidig var gjennomsnittelig datahastighet på 70 megabit på mobilnettet, da han sist var på norgesturne for Telenor, forklarer han.

– Da sier jeg ikke at det nødvendigvis er like god hastighet over alt. Men at du vil få en mye bedre datahastighet ved å gå over til 4G, enn du har på dagens kobbernett, det vil gjelde for så og si alle.

Har meldt saken inn til myndighetene

Men Sælø, som blant annet har bakgrunn som montør i Televerket, før det da statseide selskapet ble avløst av Telenor, mener også konkurransereglene blir brutt.

– Alle innbyggerne i Festvåg vil påklage dette. Ved å legge død kobbernettet, og dette på så kort varsel, går det i praksis ikke går an å velge noe annet en Telenors 4G nett.

Sælø sier velforeningen i bygda har vært i kontakt med andre nettleverandører. Men på grunn av fjellene som omkranser bygda, er Telenor uten konkurranse. Han hevder et alternativ kunne vært å la andre aktører bruke Telenors stamfiber til Festvåg, men at Telenor krever for mye i betaling til at dette lar seg gjøre.

Nå har han og velforeningen meldt Telenor inn for Nasjonal Kommunikasjonsenhet, NKOM, for brudd på Telegrafloven fra 1899.

– De bryter den ved at de legger dødt sitt nett før noen andre har mulighet til å levere via et nytt nett. Vi ber NKOM instruere Telenor til å opprettholde kobbernettet til et alternativt fast bredbånd er etablert, sier Sælø.

– Må være en misforståelse

At Telenor stenger for konkurrenter mener Bjørn Amundsen må skyldes en misforståelse.

– Det er tilbydere som selger på vårt kobbernett, og det er tilbydere som selger på vårt mobilnett. I tillegg er ikke Telenor alene om å tilby 4G-nett på Festvåg. Det har konkurrentene våre også, i alle fall en av dem.

Amundsen mener det heller ikke stemmer at et mobilt bredbånd vil være mer dyrere enn dagens løsning med bredbånd gjennom kobbernettet.

På sikt vil det også komme 5G til Festvåg, som gir muligheten til enda raskere mobilnett, sier Amundsen.