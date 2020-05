Skulebussen kan måtte køyre forbi elevar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi kan ikkje ha elevar som står att på busshaldeplassen, seier kommunalsjef for skule i Sunnfjord kommune, Åge Stafsnes.

I neste veke blir det opna opp for at alle elevar skal kome tilbake på skulebenken. Ei av utfordringane blir å få elevane til og frå skulen.

27.000 elevar har krav på skyss til skulen i Vestland, men smitteverntiltak gjer at mange seter på bussen må stå tomme.

I Vestland er det langt frå sikkert at alle skuleelevane kjem seg på bussen, noko som blir åtvara om i eit infoskriv frå Vestland fylkeskommune til både skular og føresette.

Ved Vassenden skule i Sunnfjord kommune er mange elevar avhengige av skuleskyss. Halvfulle bussar gjer at elevane i 5.-10. steg må ha heimeundervisning på måndag.

– Vi har jobba for at skulane kan ta imot elevane, men når vi får beskjed om at fylkeskommunen ikkje har kapasitet nok til å få elevane til skulen, så blir vi litt frustrerte, seier Stafsnes.

VIL HA ALLE TILBAKE: Kommunalsjef for skule i Sunnfjord kommune, Åge Stafsnes, skulle helst sett at det var nok skulebussar. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Kan måtte stå att på bussplassen

Avstandskrava gjer at transportselskapa Skyss og Kringom berre kan ta på halvparten så mange som vanleg.

Sjølv om eleven har rett til skuleskyss, blir foreldre bedne om å ta skuleskyssen i eigne hender.

– Vi oppfordrar alle som kan kome seg til skulen på ein annan måte, om å gjere det. Vi veit at det ikkje blir plass til alle på bussane, seier Målfrid Vik Sønstabø, som er direktør i Skyss/Kringom.

Alt av bussar og sjåførar er i drift. Difor er det ikkje rom for å sette inn ekstrabussar.

– Vi brukar alt vi har tilgjengeleg. Fleire bussar ligg ikkje inne i budsjetta våre, men vi skal gjere det vi kan for å skape ein trygg skuletransport, seier Sønstabø.

BUSS: 27.000 elevar har krav på skuleskyss i Vestland. Direktør i Skyss/Kringom, Målfrid Vik Sønstabø, seier at det ikkje blir plass til alle på bussane. Foto: PRESSEBILDE / SKYSS

Vil ha fleire skulebussar

Vågsøy ungdomsskule i Kinn kommune må utsetje skulestart til tysdag, mellom anna for å få ei oversikt over korleis elevane kjem seg til skulen. Os er ein av kommunane som oppmodar foreldre om å skysse elevane til og frå skulen på grunn av skuleskyss.

Tilbake i Sunnfjord kommune er håpet at det vert fleire bussar på vegane.

– Eg håpar på at det vert meir kapasitet, slik at vi får elevane våre på skulen kvar dag, seier kommunalsjef for skule i Sunnfjord kommune, Åge Stafsnes.

Fleire elevar må bu seg på heimeskule ein eller fleire dagar til i neste veke.

– Skulane vil ha elevane på plass, og elevane vil nok tilbake på skulen, meiner Stafsnes.