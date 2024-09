Kommunikasjonsrådgivar i Bama, Anne Victoria Frogner, svarar følgande via e-post.

– Stemmer det at det ikkje har blitt levert norsk frukt og grønt til barneskulen på Leikanger i år?

– Vi leverer norsk frukt og grønt i sesong, og er no helt i starten av den norske eplesesongen. i starten vil det alltid vere ei lita tidsforseinking på grunn av nødvendig logistikk som hausting, kvalitetskontroll, pakking og levering.

– Dei norske epla til skulefruktordninga i Leikanger er på veg, og vil vere ute på skulane i starten av denne veka (veke 36). I tillegg kjem det norske pære av typen Celina i neste veke (veke 37).

– Foreldre og tilsette ved skulen opplever at dei ikkje har fått norsk frukt og reagerer på at dei bur i eit av fylka som produserer mest frukt i landet men likevel ikkje får norsk frukt. Kva syns de om dei reaksjonane?

– Sjå spørsmål 1. Barna ved Leikanger skule får norsk frukt og grønt i sesong i år.

– Har de funne løysingar som gjer at de kan tilby norske plommer? Kvifor/kvifor ikkje? Dersom nei, kvifor har det tatt så lang tid?

– Vår erfaring seier oss at norske plommer er svært sårbare med tanke på støytskadar, handtering og distribusjon, fordi dei er så mjuke. I tillegg er det slik at kvaliteten dessverre går ned når dei ligg samen med blant anna eple. Vi har derfor fokus på å levere frukt og grønt med høg toleranse for dei fleste typar handtering i skulefruktordningen for å i størst mogleg grad sikre at elevane et frukta.

– I 2023 leverte vi rundt 550 tonn. BAMA leverte 102 tonn (Berre BAMA-tal).

– Kor mykje av skulefrukta denne hausten kjem til å vere norsk?

– Vi har ein ambisjon om rundt 40 prosent, fortrinnsvis eple og gulrøter.

– Fleire reagerer på at det er vanskeleg å vite kor skulefrukta kjem ifrå. Kvifor oppgir ikkje de betre kor frukta kjem ifrå?

– Sortimentet for alle skulane i ordninga er likt, uavhengig av lokasjon og tal på elevar. Det er mykje logistikk knytt til dette, i tillegg til at vi brukar frukt og grønt som er robuste og toler handtering godt, slik at det ikkje blir kasta. Vi prøver å skrive opphav på følgesetelen som skulane får ved mottak.

– Er det mogleg å få oversikt over kor epla, pærene og blåbæra som dei fekk på Leikanger barneskule (tidleg i veke 36), kom ifrå?

– Det er ikkje anledning til å finne fram ei slik oversikt.