Skarpe reaksjonar på «sirkusløype» opp ikonisk norsk fjell

Christian Steel, Sabima

– Dette er ein veldig dårleg idé. Hornelen er spektakulær natur utan inngrep. Vi kan ikkje leggje installasjonar til slike stader. Det er også bygging i strandsona, som attpåtil er forboden etter plan- og bygningslova. Det blir gitt alt for mange dispensasjonar, og dette må vere ein av dei siste stadene ein burde gitt slik dispensasjon.

Stein Tronstad, Noregs klatreforbund (NKF)

– NKF har etter kvart vore i berøring med mange via ferrata-prosjekter. Mange av dei bekymrar oss lite, men i nokre tilfelle har vi sett at det står så store verdiar på spel at vi har valt å engasjere oss. Dei to verste døma vi har sett så langt, er Andersnatten i Sigdal og nettopp Hornelen.

Hornelen har allereie vanlege, enkle turstiar til toppen, og er fullt mogleg å besøkje på premissane til naturen. Brattveggen har også ein viss verdi som klatreutfordring, i tillegg til den historiske kuriositeten som «Noregs første klatrerute». Via ferrataen tilfører ingenting til dette; det einaste som følgjer med er øydelegging av eit historisk viktig naturmonument og ei forsimpling av naturopplevinga for dei som nyt området utan inngrep. Via ferrataturer kan allereie kjøpast i fleire dusin naturtivoli rundt i landet, og det er ikkje nødvendig å øydeleggje eit ikonisk fjell for å oppnå meir av det same.

I tilfellet Hornelen deler vi også bekymringa i dei alpine redningsgruppene for tryggleiken. Toppen ligg i eit vêrutsett område, og løypa er i tillegg svært lang. Det er ikkje vanskeleg å sjå for seg at eit lite fall og ein mindre skade høgt oppe på via ferrataen fort kan bli til ein veldig seriøs situasjon ved eit raskt omslag til vind og regn – noko vestlandskysten ikkje er heilt ukjent for. Når det ikkje er flyvêr vil ei evakuering i så fall bli svært krevjande (noko vi har allereie har sett døme på i Stryn). Få, om nokon via ferrata-eiere har eit godt opplegg for slike situasjonar. I tillegg kjem steinsprangfaren, som ikkje er mogleg å eliminere på eit eksponert fjell som Hornelen.