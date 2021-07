Her vil dei lage utkikksrampe: – Kva blir det neste? Rekkverk på Preikestolen?

Christian Steel

Generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima

– Den største trusselen mot natur er nedbygging. Da blir det absurd å skulle bygge midt i den mest spektakulære, ville og verdifulle naturen vi har. Vettisfossen er Nord-Europas høgste uregulerte foss! Det er viktig at folk får mogelegheit for å oppleve natur, og nokre stader kan kanalisering vere gunstig for å unngå for hard belastning på sårbare område. Men trendane med plattformer og bruer meiner eg er negativt og naturskadeleg, sjølv om det høyrast noko betre ut med ein diskret plattform enn brumonsteret ved Vøringsfossen.

– I tillegg øydelegg slike konstruksjonar for å få ein meir vill og «ekte» oppleving av natur. Eg hugsar at ein del av opplevinga av Vettisfossen var at man måtte gå på sine bein, og så vart påskjøna med det fantastiske synet. Å skulle stå på ein plattform som om man var på Ekebergrestauranten blir helt kollisjon i hovudet mitt.

Vigdis Vandvik

Professor, medlem i Det norske vitskapsakademi og senterleiar for Bioceed ved Universitetet i Bergen (UiB)

– Det er jo ein del av ein trend, dette, med denne tilrettelegginga eller Disneyfiseringen om du vil, av naturen. Eg meiner at dette er ugreitt av fleire grunner.

– For det første er det jo nye naturinngrep, og det i svært ikoniske landskap. Det gjør noko med landskapet i seg sjølv, men også noko med vårt syn på naturen og disse attraksjonane.

– For det andre: Plutseleg er det berre sjølve fossefallet, og det å kunne sjå på det trygt og uhindra frå topp til botn, som er målet. Da er det ikkje lenger ein del av eit naturleg og heilskapleg landskap. Vidare skaper det forventningar om at naturen skal vere tilrettelagt, sikra, tilslaget for våre behov. Og at eit «skånsamt» inngrep er ein pris verdt å betale.

– Det vi trenger er å ha større respekt, gje meir plass og rom, til naturens behov. Også når den er til uleilighet for oss. Det gjeld i det små, ved turistattraksjonane, men ikkje minst i det store, når vi bygger ned natur for vindmøller, vegar, hyttefelt. For meg er disse tilretteleggingane monument over «bit for bit»-nedbygginga og vår manglande respekt for naturen og dens behov. Det er nemleg vår tids hovudsatsing. Det er tragisk, for vi burde vite betre.

Kai A. Olsen

Professor i informatikk ved Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og Oslo Met

– Tilrettelegging i naturen møter nesten alltid motstand. Men ser vi tilbake må de fleste «inngrep» sjåast på som vellykka. I mange tilfelle er det inngrepet som har skapt attraksjonen. Det er for eksempel mange bratte fjelldalar rundt Åndalsnes, men det er Isterdalen med Trollstigen som trekker folk. Øyene ved Atlanterhavet har vore der i alle år. Det som gjorde dei kjent var vegen. Kva ville Bergen vore utan Fløybanen? Eg regner med at gondolen på Åndalsnes snart får same betydning.

– Inngrepa møter ofte motstand. Når det blir hevda at ein rent prinsipielt skal si nei til alle inngrep i naturen, så lurer eg på kvifor det er ingen som vil fjerne Trollstigveien. Det skulle vere ein enkel sak i dag. Interessant nok møter det også motstand når Statskraft vil fjerne trappene i Glomfjord. Min erfaring er at motstanden forstummar etter som tida går.

Andre Horgan

Førstelektor ved friluftslivsstudia ved USN, Bø i Telemark

– Det å legge til rette for at fleire kan nå nokre av våre mest ikoniske naturfenomen, på ein sikker måte, burde ikkje vere så kontroversielt. Naturen har i seg sjølv uansett ingen behov. Skulle vi la vere å legge til rette, måtte det vere av omsyn til framtidige generasjonar menneske og deira behov. Naturen bryr seg ikkje.

Carlo Aall

Professor II i berekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet

– Om tilrettelegginga er i same «diskresjonsnivå», og formålet med tiltaket faktisk er tryggleik og ikkje å tilføre området eit nytt tilleggsmoment, så kan det vel eigentleg bli betre, nærmast som ein opprydding. Og sidan nasjonalparkforvaltninga har full styring med prosjektet trur eg dette blir bra.

– Om det er rett å tilføre naturen «kultur» i form av utsiktstårn og så vidare, som ved Vøringsfossen, er ein viktig diskusjon. Men verkar som om dette prosjektet i Vettisfossen fell utanom.

Truls Gulowsen

Leiar i Noregs Naturvernforbund

– Det høyrast ut som om tilretteleggarane har lært av fiaskoen ved Vøringsfossen, og det er bra.

Vi ser ikkje noko prinsipielt gale i å legge til rette skånsamt ved mykje besøkte, farlege og lett tilgjengelege naturattraksjonar, men anlegget ved Vøringsfossen vart som et sirkus.

Dag Olav Hessen

Professor i biologi ved Universitetet i Oslo

– Eit så spektakulært naturområde må få tale for seg sjølv, utan tilrettelegging av denne typen som blir et inngrep i både naturen og opplevinga av den.

Jørg Arne Jørgensen

Kommentator i Stavanger Aftenblad, lektor og religionshistorikar

– Det urørte preget i norsk natur er ein stor verdi vi må ta vare på. Inngrepsfri natur blir ein stadig sjeldnare ressurs, også internasjonalt. Men presset aukar kraftig. Vi må huske at naturinngrep kan ikkje gjerast om, vi kan ikkje lage urørt natur etter at inngrepa er gjort.