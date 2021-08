Det tok tid fra møtet ble avsluttet klokken 16 til SK Brann møtte pressen.

Styremøtet var et planlagt møte, men det var likevel ventet at det var naturlig at den famøse nachspiel-skandalen skulle være én av sakene på agendaen.

Daglig leder Vibeke Johannesen og styreleder Birger Grevstad holdt en kort seanse for pressen etter møtet.

– Viktigste jobben nå er å gjenreise tilliten til SK Brann. Det skal vi klare, sa Grevstad.

Forrige uke dro tolv Brann-spillere fra byen på nachspiel på Stadion. Til stede på festen var også flere unge kvinner, som var utenfor Branns kohort. Torsdag ble det kjent at politiet har startet etterforskning av et mulig overgrep under festen. En person er mistenkt for dette.

Snudde ryggen til pressen

Styremedlemmene vil fortsette å arbeide med saken i løpet av kvelden og uka, men vil ikke svare på spørsmål på om noen av spillerkontraktene vurderes.

Ingen andre spørsmål fra pressen ble ikke svart under pressekonferansen. Etter en kort seanse, snudde de to ryggen til og gikk.

MØTTE PRESSEN FORRIGE UKE: Daglig leder Vibeke Johansen, Birger Grevstad, styreleder i Brann og sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen møtte pressen forrige uke Bildet er fra forrige uke. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Vi ber om forståelse for at klubben er i en spesiell situasjon og det er vanskelig å svare på spørsmål. Vi trenger tid de nærmeste dagene for å bearbeide det som skjer på en grundig måte, sa Grevstad.

– Meningsløst

Jan Petter Saltvedt, NRKs sportskommentator, reagerer kraftig på klubbens møte med pressen.

– Jeg syns det var helt meningsløst. Dette er ikke tidspunktet for å skape forventning og ikke innfri noen av dem. Skal de bygge tillit, er ikke dette måten å gjøre det på. Det er konkrete handlinger man kommer til å bli målt på fremover. Hvis de ikke har noe konkret, så hadde de ikke trengt å si noe. Ikke innkall til en pressekonferanse når du absolutt ikke har noe å si, sier Saltvedt.

REFSER PRESSESEANSEN: NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt er lite imponert over klubbens møte med pressen. Foto: Alem Zebiz / NRK

Det er uvisst når SK Brann vil møte pressen igjen.

– Vi kommer med ny informasjon fortløpende om vi har noe som dere eller alle som er glade i Brann trenger å vite, sa Grevstad.

TRENING: To Brann-spillere sto over kamp og trening etter skandalen. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Har tillit til daglig leder

Grevstad sa at styret har tillit til daglig leder Vibeke Johanessen.

– Vi står sammen i denne situasjonen og jobber med saken sammen. Styret er veldig sammensveiset på dette. Det er veldig viktig for oss å gjenreise tilliten til hele Bergen og alle som er glade i Brann, sa han.

Jurist til stede

Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen sto over søndagens Brann-kamp, men ingen av disse er under etterforskning.

HAR TILLIT: Ifølge styreleder Grevstad har Brann-styret fortsatt tillit til daglig leder Vibeke Johannesen. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Det har vært knyttet spenning til om terminering av spillerkontrakter av involverte spillere vil bli aktuelt.

Tidligere mandag uttalte en arbeidsrettsekspert til NRK at det er usikkert om dette er lovlig på grunn av fotballspilleres spesielle stillingsvern.

Jurist innen arbeidsrett, Nina G. Sandnes, skal ha vært til stedet under tirsdagens styremøte.