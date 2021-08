Politiet starter etterforskning etter fest på Brann stadion

Denne uken ble det kjent at flere Brann-spillere tok seg inn på Brann stadion og festet uten klubbens godkjenning.

Spillerne hadde med seg flere gjester fra utenfor Branns kohort. Dette skal ha vært flere unge kvinner, som var på fest og nachspiel i stadionbygget.

Nå har politiet startet etterforskning etter meldinger om et mulig seksuelt overgrep denne kvelden og natten.

«Politiet har ikke mottatt noen anmeldelse i saken, men basert på opplysninger vi har mottatt samt egne undersøkelser, vurderer vi det slik at det er grunnlag for å etterforske om det har skjedd et straffbart forhold» skriver politiet i en pressemelding.

Videre skriver de:

«Festen hvor det antatt straffbare forholdet skal ha skjedd har fått stor medieoppmerksomhet. Politiet vil av hensyn til etterforskningen og de involverte partene ikke gi noen ytterligere detaljer om saken per nå. Vi oppfordrer samtidig redaksjonene til å være tilbakeholdne med å kontakte potensielle vitner eller involverte ettersom dette kan skade den videre etterforskningen.»

Har fått bistandsadvokat

Bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen, Beate Hamre, forteller til NRK at det har vært et enormt medietrykk. Kvinnen ønsker minst mulig oppmerksomhet om saken.

– Etterforskingen er også i en innledende fase, og av den grunn kan jeg heller ikke svare på flere spørsmål, sier Hamre.

Påtaleleder Gunnar Fløystad sier til NRK at det er én mistenkt og én fornærmet i saken.

– Vi har ennå ikke vært i kontakt med den mistenkte. Vi har hatt dialog med den fornærmede, sier Fløystad til NRK.

NRK har vært i kontakt med sportsklubben Brann, som svarer følgende:

– På nåværende tidspunkt kan ikke kommentere innholdet i pressemeldingen. Det vil komme en uttalelse når vi har mer oversikt, skriver Branns medieansvarlig Thomas Brakstad.

Brann understreker at de skal samarbeide med politiet.

Politiet vil av hensyn til etterforskningen og de involverte partene ikke gi noen ytterligere detaljer om saken nå.

ALVORLIG SAK: Daglig leder i Brann Vibeke Johannesen har tidligere i uken omtalt saken som alvorlig. Her fra treningsfeltet torsdag. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Syv kvinner var med

Festen og nachspielet på Brann stadion har skapt overskrifter hele denne uken. Onsdag sprakk nyheten om at tolv spillere hadde tatt seg inn på Brann stadion og festet til langt på natt. Det var Bergens Tidende som først fortalte dette.

Spillerne hadde møttes til middag på byen i Bergen, og dro til Brann stadion for å feste videre.

Her tok de seg inn uten noen godkjenning av klubben. Heller ikke kvelden på byn skal ha vært godkjent av klubbens ledelse.

Daglig leder Vibeke Johannessen har gått hardt ut mot egne spillere, og kalt det en alvorlig sak og et tillitsbrudd. Spillerne på sin side har lagt seg flate og beklaget for hendelsen.

Med seg på festen var også flere personer fra utenfor Branns kohort. Branns daglige leder Vibeke Johannessen har sagt til Dagbladet at det er snakk om syv kvinner som var med på festen.