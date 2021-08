– Vi reagerer ganske kraftig på det som har skjedd. Når Brann ligger der de ligger, og supporterne prøver å mobilisere folk på kamp og støtte laget, så er det respektløst å drive på sånn.

Det sier Erlend Vågane, styreleder i Branns supportergruppe Bataljonen, til NRK.

Han er en av dem som reagerer kraftig på det Brann-spillerne gjorde natt til tirsdag.

Det hele begynte etter at Brann mandag kveld vant 3-1 i en treningskamp mot FK Fyllingsdalen.

Flere av Brann-spillerne valgte å feire med et sosialt lag på et utested i Bergen sentrum, skriver Bergens Tidende.

På utestedet drakk flere alkohol.

Senere på kvelden skal flere også ha tatt seg inn på Brann Stadion for å fortsette festen, ifølge avisen.

PROVOSERT: Styreleder Erlend Ytre-Arna Vågane rister på hodet over at Brann-spillere tok seg ulovlig inn på stadion og festet med gjester. – Fullstendig mangel på profesjonalitet, sier han. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Ydmyk kaptein legger seg flat

Branns kaptein Daniel Pedersen snakket med NRK onsdag ettermiddag. Han la seg flat på vegne av en hel spillergruppe.

Dansken vil ikke selv kommentere om han var på festen. Han begrunner det med at han ikke vil si noe om hvem som var til stede.

– Vi kan ikke gjøre sånt. Nå må man bare legge seg flat, og beklage for det som har skjedd. Det eneste vi kan gjøre nå er å levere noen gode prestasjoner i neste kamp.

Kapteinen understreker at hele spillergruppen er innstilt på å ta støyten for saken sammen.

– Dette skulle aldri skjedd. Det eneste vi kan gjøre nå er å ofre oss for klubben og vinne kamper. Det er første gang i min karriere at jeg opplever et slikt tilfelle.

TILLITSBRUDD: – Dette er veldig alvorlig, sier daglig leder Vibeke Johannessen i Brann. Foto: Eivind Senneset / NTB

– Fullstendig mangel på profesjonalitet

BT opplyser at tolv spillere var involvert, at de tok seg inn på stadion uten lov og fortsatte å drikke der. De hadde også med seg gjester utenfor Branns kohort.

– Det viser mangel på profesjonalitet og omtanke for klubbens omdømme. En ting er å gå ut og ta noen øl. Men å feste til langt på natt, inne på stadion og med eksterne gjester, det er langt over grensa, sier Erlend Vågane til NRK.

Daglig leder Vibeke Johannesen sier til BT at festingen på stadion er brudd på klubbens interne regler. De jobber nå med å skaffe oversikt.

– Det var ikke avklart med klubben. De har drukket alkohol, vært på Stadion og fortsatt festen. Det er veldig alvorlig og det har vi tatt med dem, sier Johannesen til BT.

Til NRK sier hun at flere i klubben er skuffet.

– Dette skuffer nok flere av lagkameratene og alle oss som jobber i klubben. Dette er ikke sånn vi ønsker å fremstå som klubb, og det var ikke riktig.

Kapteinen: - Man skal ikke gjøre sånt

Klubben jobber nå med å finne ut hvilken reaksjon de aktuelle spillerne får.

– Det diskuterer vi nå. Nå er det viktig at de forstår alvoret i valgene de har tatt og fullstendig uakseptabelt, sier Johannessen til NRK.

Spillerne fortsatte festen med alkohol inne på stadion, opplyser klubben til NRK. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Brudd på interne regler

Tirsdag kveld fikk ledelsen i Brann vite om festlighetene.

Hendelsen skal bli sett på som et alvorlig tillitsbrudd.

Ledelsen har snakket med flere av spillerne, men fortsetter samtalene onsdag morgen.

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen er også med i håndteringen av saken.

Få dager til neste kamp

Det har skjedd mye rundt klubben i det siste. Begge de tidligere spillerne Bård Finne og Sivert Heltne Nilsen har returnert til klubben etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken som hovedtrener.

Tirsdag ble det kjent at Eirik Horneland skal lede laget ut sesongen.

46-åringen har fått spørsmål om å lede laget etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken. Horneland har vært assistenttrener i Brann siden 2020.

Det er få dager til høsten første seriekamp for klubben. Søndag skal laget spille mot Sandefjord, men Brann får en tøff start på høsten.

Brann ligger på sisteplass i serien med bare sju poeng.