I forrige uke førte rester fra skogbrannene på vestkysten av USA at store røykskyer ble transportert over Atlanterhavet og inn over norskekysten.

Dette skapte spektakulære solnedganger som varte i flere dager. Sosiale medier og særlig Instagram flommet over av solnedganger fra hele sør og vest-Norge.

«Himmlenen i fyr og flammer», skrev Janne Elin Hårklau (jannhark) ved Fjærland Guiding.

«Absolutt no filter, for ei magisk verd», var kommentaren til Instagram-bruker smyklebust fra Dale i Sunnfjord.

Allerede 20.september tok Espen S. Magnus kontakt med NRK etter en fisketur utenfor Søgne. Han hadde lagt merke til et grått skylag på himmelen.

– Vi kunne lukte røyk og det har ikke vært brann i nærheten som kan forklare skyene eller røyklukten. Kan dette være røykskyene fra California?, lurte Magnus på.

RØYKSKYER: Espen S. Magnus såg disse skyene på himmelen søndag 20.september. Det luktet også røyk. Foto: Espen S. Magnus / NRK-tipser

– Vi har tydelige bilder

Nå får han endelig svar.

Klimaforsker Michael Schulz ved Meteorologisk institutt har siden det sett nærmere på hva som skjedde i skylagene over Norge.

Nå slår han for første gang fast: Det var en sammenheng mellom røykskyene og solnedgangene etter å ha sett nærmere på målingene i atmosfæren.

– Vi har tydelige satelittbilder som viser at røyken kom inn over sør-Norge omtrent den 20. og 21. september. Ut fra målinger over Oslo er vi veldig sikre på at det var skogbrann-røyk som kom over hit, sier Schulz.

– Hvor unikt er dette?



– Dette har jeg ikke sett før, dette er helt unikt, sier Schulz.

Rosa solnedgang i Førde i Vestland. Foto: Lene Birkelid / @Vanjabirkelid Solnedgang ved vindmølleparken, Fitjar i Vestland. Foto: Astrid J. Gjerde / @astridjgjerde Solnedgang i Volda, Vestland. Foto: Anne Kristine Kalvatsvik / @annekalv Rosa solnedgang sett fra Bergen. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK Solnedgang på Nesodden ved Oslofjorden. Foto: Michael Shulz / Meteorologisk institutt Solnedgang ved Hetlevik på Askøy i Vestland. Foto: Anette Heggøy Solnedgang sett fra Øvsttun i Bergen i retning Sotra Foto: Espen Hatlestad / NRK

Røykpartikler gir rosa lys

Hva er så sammenhengen mellom røykskyer og en rosafarget himmel?

– Når røykskyer transporteres til oss, får vi mange usynlige røykpartikler i luften. I det partiklene bøyes av lys fra solen, oppstår fenomenet, forklarer klimaforskeren.

Dette gjør at man ikke ser himmelen lenger, men kun partiklene som gir det rosa lyset.

Tidligere har store vulkanutbrudd på Island gitt den samme effekten over Norge.

– Hvis røyken er tynnet ut og sollyset kommer gjennom på kvelden, kan det gi en rødlig farge. Partiklene ligger såpass høyt i atmosfæren, at det ikke går ut over luftkvaliteten, sier han.

Vil komme igjen

Røykpartiklene kan være i luften i opp mot to uker, før det «vaskes ut». De spektakulære solnedgangene var synlig i rundt fire dager, før nedbør slo inn.

Schulz tror ikke dette var siste mulighet til å se de rosa solnedgangene i Norge.

– Om vi har samme værsituasjon og skogbrannen har samme intensitet, så vil vi oppleve det igjen. Det er jeg helt sikker på, sier han.

SATELITTBILDE: Dette bildet viser hvordan røyken la seg som et grått slør over Sørlandet søndag 20. september. Foto: Michael Schulz / Metorologisk institutt

Flyttet over kontinentet

Skogbrannene på vestsiden av USA har herjet siden andre halvdel av august.

Nærmere hundre branner skjer på samme tid i delstatene California, Oregon og Washington. De voldsomme skogbrannene har krevd et titalls menneskeliv de siste ukene.

Røyk fra skogbrannene har reist på tvers av kontinentet, og ble observert i både Washington DC og New York for to uker siden.