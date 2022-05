Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er rundt et halvt år siden gründeren og næringslivsmannen Idar Vollvik ble tiltalt for å ha solgt feilmerket medisinsk utstyr via nettbutikken sin.

I dag rettssaken mot 54-åringen i Bergen tingrett.

Vollvik har hele veien nektet straffskyld og uttrykker at saken er basert på en misforståelse.

I rettssalen gjentok han dette med et tydelig og bestemt nei på skyldspørsmålet.

Vollvik ønsker ikke å uttale seg om saken før den er ferdig.

– Men da skal jeg prate som en foss, sa Vollvik til NRK før rettssakens start.

16-åring varslet

Rettssaken finner sted i Hordaland tingrett. Det er satt av seks dager til hovedforhandlingen, som begynner i dag og avsluttes med sluttprosedyrer onsdag 11. mai.

– Tiltalen gjelder brudd på lov om medisinsk utstyr og forskrift om medisinsk utstyr under særlig skjerpende omstendigheter, sier konstituert statsadvokat, Silje Alsaker Solheim.

I tillegg mener påtalemakta at Vollvik har pakka opp andre munnbind enn de han er tiltalt for, og at han var personlig involvert i både instruks og praktisk gjennomføring av ompakkingen.

Da politiet aksjonerte var munnbind fra blant annet den kinesiske produsenten under ompakking. Disse munnbindene kunne ikke selges i Norge som de var.

– Feilmerking som dette kan sette liv i fare, forteller Solheim som mener det er tilfeldig at ikke munnbindene var av dårligere kvalitet.

Det var 16 år gammel jente som jobbet med ompakkingen av munnbind som tipset politiet. Det er forventet at hun skal vitne i rettsaken senere.

Strafferammen for slik overtredelse er bøter eller fengsel inntil 2 år.

– Påtalemyndigheten ser svært alvorlig på de lovbrudd tiltalen gjelder. Det er derfor det er tatt ut tiltale.

AKSJON: 1. og 2. september 2020 ble Vollvik pågrepet på vei til jobb, og politiet aksjonerte mot tre av hans lagre i Bergen. Foto: Cato Heldal Kristensen

Solgte over 700.000 munnbind

Det var i slutten av august i fjor at trønderen ble pågrepet på vei til jobb i Bergen. På samme tid gjennomsøkte politiet tre av Vollviks lagre i Bergen.

I november samme år ble han tiltalt.

I tiltalen mot Vollvik står det at han skal ha solgt munnbind som var merket som «non-medical» som ble flyttet til andre esker. På den måten fremsto de som medisinske munnbind.

Det er snakk om totalt rundt 700.000 munnbind.

Aktor Silje Alsaker Solheim innledet rettsaken med å hevde at Vollvik var personlig involvert i instruks og praktisk gjennomføring av ompakking av munnbind.

Vollvik har tidligere innrømmet at de har pakket om munnbind fra 50-pakninger til 10-pakninger.

– Det er jo ikke noe kriminelt. Men vi har gjort feil. Vi har tatt for lett på blant annet merking, sa han til NRK den gang.

Politiet undersøkte massevis av esker med munnbind som de hentet fra Vollviks lagre. Foto: Leif Rune Løland / NRK

I tiltalen står det at det foreligger «særlig skjerpende omstendigheter», fordi forholdet fant sted under koronapandemien.

En pandemi som medførte et stort behov for trygt smittevernutstyr, og at smittevernutstyret kan spores tilbake til riktig produsent.

Munnbindene ble solgt til både privatpersoner og bedrifter i Norge. Røde Kors var en av bedriftene som kjøpte Vollviks munnbind.

De solgte ut alle de 130.000 munnbindene.

Røde Kors kjøpte 130.000 munnbind av Vollvik-selskap

Tidligere folkehelt

Idar Vollvik flyttet i 1989 fra Roan i Trøndelag til Bergen. Han er mest kjent for å være gründeren bak mobilselskapet Chess.

Han ble nærmest en folkehelt i Bergen sa han tidlig på 2000-tallet sponset Brann og kjøpte inn stjernespillere til klubben.

KJENT: Idar Vollvik kom på en sjuendeplass i TV2-programmet «Skal vi danse» i 2014. Her med dansepartner Anette Stokke. Foto: Audun Braastad / Braastad, Audun

Vollvik var også sterkt delaktig økonomisk i å hente inn Rolling Stones til Bergen to år senere.

Trønderen har også vært å se på TV, først som dommer i gründerrealityen «Skaperen» og ikke minst i «Skal vi danse», begge på TV 2.

De siste årene har 54-åringen blant annet drevet nettbutikken Love Norway.