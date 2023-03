Vollvik dømt til 30 dagers betinget fengsel i lagmannsretten: – Jeg sier meg fornøyd

– Jeg ser på det som en 90 prosent seier, sier Idar Vollvik til NRK når dommen fra lagmannsretten er klar.

I mai i fjor ble gründerkjendisen dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for å ha pakket om ikke-medisinske munnbind og solgt dem som medisinske.

Dommen fra Bergen tingrett var i tråd med det påtalemyndigheten hadde bedt om.

Munnbind-saken har fått mye oppmerksomhet. Spesielt fordi feilmerkingen skjedde under koronapandemien; en tid hvor etterspørselen av munnbind var ekstraordinær.

Tingretten mente i sin dom at det ikke var tvil om at Vollvik pakket om, selv om han var klar over forskjellen på munnbindene.

Vollvik og hans forsvarer anket dommen, og ankesaken mot ham startet i Gulating lagmannsrett i februar.

Nå er dommen fra lagmannsretten klar. Der dømmes Vollvik til 30 dagers betinget fengsel, og en bot på 30.000 kroner.

– Å slippe å gå i fengsel for noe så banalt er jeg veldig glad for. Det at retten har trodd på at jeg bevisst ikke har jukset er jeg også glad for. Det er viktig for meg.

Tar selvkritikk

Samtidig som Vollvik er glad for å slippe å sone i fengsel, tar han selvkritikk.

– Boten fortjener jeg vel. Jeg har ikke satt meg inn i lover og regler slik jeg burde gjort, og da synes jeg den var på sin plass. Så det er greit.

I tingretten ble Vollvik også dømt til å betale saksomkostninger. Denne avgjørelsen endres ikke av lagmannsretten.

På spørsmål om han vil anke videre, sier han tydelig nei.

– Det her er ferdig. Dette sier jeg meg fornøyd med.

Også påtalemyndigheten bruker ordet «fornøyd» når de kommenterer dommen.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at Vollvik dømmes for forsettlig overtredelse, og vi tar reaksjonsfastsettelsen til etterretning, sier politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til NRK.

Arrestert på vei til jobb

I september 2020 ble han arrestert på vei til jobb. Samtidig gikk politiet til aksjon mot tre av lagerbyggene hans i Bergen.

To måneder senere ble han tiltalt for å ha solgt ikke-medisinske munnbind som medisinske.

Totalt var minst 700.000 munnbind pakket om, forsøkt pakket om eller feilmerket.

AKSJONERTE: Politiet aksjonerte mot Vollvik sine lagerbygg i Bergen i september 2020. Foto: Cato Heldal Kristensen

Det var ei 16 år gammel jente som først varslet politiet om munnbindene. Hun var leid inn av bedriften til Vollvik gjennom et bemanningsbyrå, og skulle bare jobbe der en kort stund.

Da hun var satt til å pakke om munnbind, reagerte hun på at noen av munnbindene var merket med «medical» og andre ikke.

Selv har Vollvik hele tiden nektet straffskyld, og forklart at han ikke visste forskjellen på de ulike munnbindene.